El calvario de Sharon Stone: “Tuve que rehipotecar mi casa, perdí todo lo que tenía y mi lugar en la industria del cine”

La actriz Sharon Stone confesó con detalles en una entrevista el calvario personal y profesional por el que tuvo que pasar tras sufrir un ‘ictus’ el pasado 2001, que a punto estuvo de costarle la vida.

Un derrame cerebral obligó a los médicos a intervenir de urgencia para salvar la vida de Stone, quien, afortunadamente, puede contar su propia historia, por muy triste que sea.

En dicha entrevista, la actriz explicó que no lo pasó nada bien en el proceso de recuperación, ya que tuvo que reaprender a caminar, hablar y escribir y, al mismo tiempo, librar la batalla judicial por la custodia de su hijo, Roan.

Conocida por su aparición estelar en películas de la talla de ‘Instinto Básico’, Sharon Stone detalló que “la gente me trató de una manera que fue brutalmente cruel; desde otras mujeres de mi propio trabajo hasta la jueza que se encargó de llevar el caso sobre la custodia de mi hijo”.

“Las personas no entienden lo peligroso que es un derrame cerebral para las mujeres y lo que se necesita para recuperarse”, explicó Stone, quien añadió que “yo tardé cerca de siete años”.

