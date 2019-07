Iglesias renuncia a estar en el Gobierno si puede nombrar él a los ministros de Podemos

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha comunicado este viernes al presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, que está dispuesto a no formar parte del Gobierno de coalición con la condición de que no haya más vetos ni excusas para formar la próxima semana un gobierno conjunto de PSOE y Unidas Podemos.

Así lo explica el propio Iglesias en un vídeo que ha difundido en sus redes sociales en el que, muestra su disposición a echarse a un lado pero subraya que los nombres de su partido en el Ejecutivo de coalición los elegirá su formación.

En este contexto, Iglesias argumenta que “no va a ser la excusa del PSOE para que no haya un Gobierno de coalición de izquierdas la próxima semana”.

No debo ser la excusa del PSOE para que no haya un gobierno de coalición de izquierdas. Estar o no en el Consejo de Ministros no será un problema siempre y cuando no haya más vetos y la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno sea proporcional a los votos pic.twitter.com/UcBoukAj7H

— Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 19 de julio de 2019