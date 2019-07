Los destinos docentes definitivos se conocerán la próxima semana

La Oferta de Empleo Público de Educación 2019 continúa su proceso. Los técnicos de la Consejería trabajan para finalizar la próxima semana este proceso selectivo que comenzó el pasado 22 de junio. Tras concluir la fase de oposición, ahora se encuentra en la fase de concurso, donde se valoran los méritos, por lo que en los próximos días saldrán publicadas las puntuaciones. Según el procedimiento, se abrirá un plazo de reclamación de dos días y, tras estudiar esas demandas, se elevará a definitiva esa nota ponderada entre las fases de oposición y concurso para realizar el reparto de los aprobados para cada especialidad.

Los afortunados que hayan aprobado deberán acudir a lo largo del mes de agosto a revisión y, tras superarla, se incorporarán a sus centros de destino el próximo 1 de septiembre, aunque este primer año serán funcionarios en prácticas. Si aprueban ese período, consolidarán su plaza el próximo curso 2020-2021.

Los sindicatos estiman que han aprobado unos 1.755 aspirantes, por tanto, unas 555 personas podrían quedarse sin plaza, una situación que, salvo en Francés, donde de los 267 presentados para 50 plazas solo habrán unos 35 aptos, ocurre en el resto de especialidades, sobre todo en Primaria, donde estiman que el 30% de los aprobados no tendrá plaza en esta oposición.

14.649 solicitudes de opositores para las 1.200 plazas en juego en las Islas

El pasado 23 de junio comenzaron los exámenes de la Oferta de Empleo Público en Educación, con 14.649 solicitudes para 1.200 plazas. La especialidad más demandada fue Educación Primaria, con 4.826 opositores (17 pesonas pugnaban por cada plaza); seguida por Educación Infantil, con 3.555 aspirantes (21 profesores por vacante); Educación Física, con 1.803 (14 aspirantes para cada una); Educación Especial (Pedagogía Terapéutica), con 1.648 inscritos y 9 aspirantes por puesto); Inglés, 1.573 aspirantes con 5,5 personas pugnando por una plaza; Audición y Lenguaje, 348 opositores (10 por cada plaza), y Francés, 267 opositores (5,34 por cada una de las 50 plazas), aunque como ya comentamos anteriormente, en esta especialidad no se cubrió el cupo de aprobados.

listas de sustitución

La Mesa Sectorial de Educación acordó que la constitución de las listas de profesorado interino quedará ordenada de la siguiente manera: en primer lugar continuarán todos aquellos docentes interinos y sustitutos que hayan trabajado antes del 31 de agosto de 2019, que no verán modificada su posición actual en la lista y serán citados en primer lugar a cubrir una vacante en un destino. El segundo grupo estará formado por los aprobados sin plaza en estas oposiciones, ordenados en función de sus notas y, en tercer lugar, por todos los docentes que suspendieron, no se presentaron o no han trabajado anteriormente en el sistema educativo público canario. Estas listas de sustitución tardarán en constituirse hasta aproximadamente mediados de septiembre.

Para Gerardo Rodríguez, del STEC-IC, “los interinos y sustitutos tienen en Canarias una dimensión muy importante y son bastante numerosos. La interinidad llega al 40% de las 25.000 plazas docentes que hay en el sistema público canario. Con esta configuración de las listas de sustitución se garantiza la estabilidad del propio colectivo y los claustros docentes. Muchos interinos suelen repetir en el mismo centro donde han dado clase últimamente y, por tanto, se estabiliza al colectivo y a los propios claustros de profesores”.

Cuestionado por la situación de los aprobados sin plaza, desde el STEC-IC se recuerda que “de entrada su orden en la lista es un aliciente. Ellos no van a estar con el resto de personas que han suspendido. Estarán en un segundo nivel y, casi con toda probabilidad, estos aspirantes acabarán siendo citados para dar clase a corto plazo, teniendo en cuenta que en el cuerpo de maestros todos los años se jubilan entre 800 y 1.000 docentes en Canarias. Esta será su oportunidad de continuar sumando méritos que se tendrán en cuenta para futuras oposiciones o en la formación de las próximas listas de sustitución”, reconoció Rodríguez.

El presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, afirmó que “este sistema de listas de sustitución posibilita estos dos intereses. Por un lado, el de los interinos que tienen una antigüedad en muchos casos elevada y, por otro, la situación de los aspirantes sin plaza que han superado la oposición y que tienen derecho a acceder a estas listas de sustitución y obtener un destino provisional durante los cursos hasta la convocatoria de nuevas oposiciones”.