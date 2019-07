Los trabajadores culpan al Gobierno de Canarias del caos en los juzgados

Los principales sindicatos con representación en la Administración de Justicia de la provincia tinerfeña señalaron ayer al Gobierno de Canarias como “principal responsable” del caos informático que actualmente se vive en los juzgados tinerfeños, donde el pasado martes, sin ir más lejos, no se pudo enviar notificación alguna. Es tal la inseguridad con la que se ven obligados a desempeñar su labor que, incluso, a una trabajadora de un juzgado de lo Civil se le apareció en pantalla un caso penal, con lo que ello conlleva en cuanto a protección de datos de la ciudadanía.

Así lo explicaron ayer los cinco representantes de los trabajadores congregados en nombre de los sindicatos Intersindical Canaria, Comisiones Obreras, STAJ, CSI-F y Comisiones de base, quienes confirmaron que, tal y como adelantó DIARIO DE AVISOS, han convocado a todo el sector a un paro de una hora que tendrá lugar mañana viernes entre las once y doce de la mañana.

En particular, los sindicalistas animaron a los actuales letrados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales) a que secunden esta y otras protestas, habida cuenta de que en ellos recae la responsabilidad de cada oficina judicial, como recordó Dulce Pérez (CC.OO.).

Por su parte, David Ortuño (Intersindical Canaria) rechazó las explicaciones dadas desde el actual Gobierno de Canarias en funciones al entender que “tenemos claro que se trata de un problema de servidores, que no tienen la capacidad necesaria; y, en consecuencia, que se trata de un problema de falta de inversiones. No deja de resultar significativo que estos problemas no tienen lugar en la provincia de Las Palmas, pero sí en la tinerfeña”. A este respecto, cabe recordar que la Justicia tinerfeña se ha convertido en la auténtica hermana pobre del sector en Canarias (la “niña fea”, en expresión utilizada por el presidente de la Audiencia Provincial, Joaquín Astor Landete, en unas declaraciones a DIARIO DE AVISOS del año pasado), y su falta de recursos es tan alarmante que incluso hay juzgados capitalinos que han tenido que ubicarse en La Laguna por la carencia de medios en Santa Cruz.

“Francamente, creo que el Gobierno que se va ha dejado un buen marrón al entrante, porque la situación va cada vez a peor”, añadió David Ortuño sobre este aspecto.

Bajo mínimos

Cabe recordar que la Justicia tinerfeña se sustenta básicamente en un edificio, el Palacio ubicado en Tres de Mayo, que no fue inaugurado oficialmente, en señal de protesta porque, antes incluso de su apertura, ya resultaba insuficiente para las necesidades existentes.

Por su parte, Hugo Melgar, del CSI-F, reclamó una solución rápida y afirmó que muchos trabajadores sufren de estrés porque los superiores les piden el trabajo de un día para otro y los ciudadanos están “desesperados” por la falta de soluciones, mientras que Desirée Guevara, del sindicato Staj, insistió en que en la actual situación un trabajador puede estar en una plantilla de civil y cuando imprime el trabajo “le salte” uno de penal, o introducir datos de ciudadanos imputados, pero que no se graban, por lo que la documentación aparece en blanco.

Sin derechos

Los representantes sindicales recalcaron en repetidas ocasiones que con lo que se vive actualmente en los juzgados tinerfeños se está cercenando el derecho de los ciudadanos a recibir una justicia rápida, a la par que recordaron que, una vez que se solucionen estos problemas, los funcionarios tendrán que sacar adelante el trabajo acumulado, por lo que señalaron su tristeza, ya que lo único que piden es que les dejen llevar a cabo su trabajo.