Luis Molina: “Me llevo muchísimas amistades de la lucha canaria”

El próximo domingo, a partir de las 19.00 horas, el terrero Los Mejías de Taco acogerá la luchada amistosa entre el Atamanse de Taco reforzado y un combinado de luchadores que servirá de despedida del veterano bregador Luis Molina.

Con 40 años, el luchador cree que ha llegado el momento de colgar la ropa de brega. “Creo que es el momento, me salen luchas buenas y otras no tanto, pero lo cierto es que al día siguiente ya me levanto molido”.

Cuestionado por las jornadas felices y tristes de su dilatada trayectoria deportiva, Molina se queda “con todos los años buenos, aunque nunca se olvidarán del todo los malos momentos. Sobre todo las lesiones, pero siempre recordaré con cariño los títulos. He quedado campeón en Primera con el Llano del Moro y con el Tijarafe; en Segunda, con el Atamanse, y en Tercera, también con el Llano de Moro. Para mí todos los títulos saben muy bien. Cuanto más títulos tienes, mejor. Siempre me he sentido satisfecho con mi rendimiento”.

Sin embargo, Molina no ha sido muy afortunado con las lesiones, pues ha tenido dos graves acontecimientos. “En la primera me rompí el peroné y me tuvieron que operar dos veces, y recientemente me operaron del codo del brazo izquierdo cuando se desgarró el tríceps y arrancó parte del hueso”. Sin embargo, se rehizo y volvió con más fuerza. Su secreto fue “entrenar mucho más todavía para poder recuperarme”.

Luis Molina hace un resumen muy positivo de su trayectoria luchística: He pasado por muchos equipos y me llevo muchísimas amistades de la lucha canaria, con alguno tendré alguna rencilla en el terrero, pero creo que con todo el mundo me he llevado bien”

Llegó a ser destacado A y, posiblemente, la temporada que iba lanzado al ascenso a puntal C, fue precisamente cuando se lesionó de gravedad en la pierna. Sin embargo, ha defendido durante muchos años las diferentes categorías de destacado.

Recuerda cómo en aquellos años llegó a pesar 133 kilos, ahora está en 97 kilos para 1,82 de altura. “Antes era trancadito. La camisa blanca tampoco me ayudaba en las fotos”. (Ríe)

Molina espera que sus hijos continúen su cariño por la lucha canaria. “Mi hijo ya con 7 años está en el Atamanse y, posiblemente, la niña, de 4, también quiera luchar. No voy a exigirles nada. Me gustaría que lucharan, pero si se decantan por otros deportes estaré igual de contento. Quizás a la madre le gustará más que practiquen otros deportes”, reconoció.

Será una buena lucha

Por último, cuestionado sobre los detalles de la luchada de despedida del próximo domingo, Luis Molina afirmó que “le gustaría que los aficionados que acudan a Taco puedan disfrutar de una luchada bonita, entretenida y espectacular. La verdad es que todavía no sé lo que tienen preparado, no me lo han querido decir, pero sé que habrá sorpresas. Me gustaría ver un buen ambiente en el terrero en mi despedida”, finalizó.