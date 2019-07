Maduro, asesino

Varios periódicos españoles han entrevistado al exiliado -en Miami- ex jefe del Sebin, el servicio secreto venezolano, general Cristopher Figuera. El militar fue durante unos meses director de la temida policía represora del régimen y se unió a la intentona golpista contra Maduro, que fracasó, pero que terminó con la liberación de Leopoldo López de su arresto domiciliario. Logró el opositor López refugiarse en la residencia del embajador español. Ha narrado el general esta intentona y las traiciones que se produjeron, pero lo más espeluznante es saber, de primerísima mano, que el presidente ha ordenado matar a inocentes y también torturarlos. Cuando se cuente la verdad de lo que ocurre en el Helicoide, el bello edificio inacabado que sirve de prisión para los reprimidos, será un escándalo. El general Figuera ha calificado de “tímido” el informe Bachelet y ha confesado que Maduro le ordenó detener a la madre de Guaidó, enferma de cáncer en un hospital privado de Caracas, a lo que se negó. Ahora está colaborando con la CIA y aportando información de lo que ocurre en su país, que vive bajo el terror venezolano y bajo el terror cubano. Los cubanos son los que torturan y matan con más saña. Maduro le llamó cobarde por no ejecutar sus órdenes y amenazó a su familia, a la que el jefe del Sebin pudo sacar de Venezuela. Habla de jueces corruptos y de un sistema podrido, sin pies ni cabeza. Y de la influencia que Raúl Castro tiene en las decisiones del ex conductor de guaguas del metro de Caracas. Algunas fuentes muy confidenciales me apuntan que algo se mueve bajo los pies de Maduro y que pronto se van a producir noticias, buenas noticias para Venezuela, malas para el animal. Es cuestión de semanas, según me aseguran. A ver.