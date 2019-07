Olé, Zuleta

Una jueza del Tribunal Supremo (Sala Constitucional) de Venezuela ha puesto la guinda al desaguisado económico, moral y ético que vive el país. La sorulla de referencia, llamada Carmen Zuleta de Merchán, ha incendiado al feminismo y al ciudadano de a pie rebatiendo con un improperio el informe Bachelet. La ex presidenta chilena, hoy alta comisionada de la ONU, había dicho, tras visitar Venezuela, que el régimen de Maburro (bueno, ella dijo Maduro) violaba constantemente los derechos de las mujeres y que muchas venezolanas, incluso madres de familia, tenían que prostituirse a cambio de comida. Tal verdad rotunda fue respondida por Carmen Zuleta de Merchán con unas frases lapidarias que me han dejado pegado a la pared. Dijo esto: “Las mujeres de Venezuela son dueñas de su propio destino y cuando optan por prostituirse, como en todas partes del mundo, es que son putas”. Como lo leen. Este genio del derecho universal, esta cabecita privilegiada, supongo que ascendida al alto tribunal venezolano, que preside un condenado por asesinato (nada más y nada menos), por su adicción enfermiza al chavismo, es la encargada de juzgar asuntos relacionadas con la Constitución de Venezuela. Pues así está el país, queridos lectores, como el tolmo de la magistrada Zuleta, en cuyo interior no puede haber otra cosa que un saco de serrín. Cada vez creo más en que Venezuela se ha vuelto loca y en que Maduro, cuando lo echen a patadas en el culo, no va a dejar un país sino un solar. ¿Y dónde se meterá tanta gente cuando llegue el día? En Cuba no caben, Rusia no los quiere y esta panda de rebenques inmisericordes ya no sacan ni petróleo para subsistir porque se les ha quebrado el sistema. El sistema económico y me temo que el sistema moral.