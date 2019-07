Pablo Padín: “Canarias se ha convertido en una parada obligada”

Dios Salve a la Reina, uno de los mejores grupos tributo de Queen, repite concierto en Tenerife tras arrasar el año pasado. Regresan de nuevo con el festival Mar Abierto. El espectáculo será este viernes, 2 de agosto, en el parking del Palmetum de Santa Cruz (21.00 horas). Su cantante, Pablo Padín, nos da algunas claves de su éxito.

-Más de 20 años en los escenarios. ¿Qué queda de aquella ilusión del empezar?

“Queda bastante, algo de inocencia romántica y, aun cuando la gira se vuelve extensa, el público nos recibe como la primera vez y nos renueva las energías”.

-¿Ha habido cambios en estos años en la banda o el concepto?

“El concepto ha sido el mismo desde que nos hicimos profesionales. Cada año tratamos de mejorar un poco más algunos elementos, el vestuario, la iluminación. Sabemos que no podemos relajarnos. Sería traicionar nuestra esencia”.

-¿Vieron alguna vez en directo a la banda original? ¿De dónde nació la pasión por Queen de unos jóvenes de Rosario, Argentina?

“Pudimos ver al Queen +, tanto con Paul Rodgers como Adam Lambert, y la verdad que es un placer ver a los miembros de Queen originales. Claro que siempre se extraña, y mucho, a Freddie. Queen fue muy popular en Argentina, y es una banda que todos comenzamos a escuchar desde muy chicos”.

-Han mantenido contactos con algún miembro de la banda original? ¿Qué les dicen? ¿Han visto ellos alguno de sus conciertos?

“Conocimos a Brian May hace muchísimos años, cuando recién empezábamos, y nos alentó. Aunque es cierto que no habíamos crecido tanto en esos momentos”.

-¿Qué opinan de la gente que los critica solo por el mero hecho de intentar ser una reproducción lo más fiel posible del original?

“Es un prejuicio muy normal y que entendemos perfectamente. Tenemos claro que no nos creemos Queen ni mucho menos. La historia es intentar que por dos horas soñemos juntos que estamos en 1985-86. Ese es nuestro desafío para compartir con el público”.

-La fiebre por Queen tras la película Bohemian Rhapsody ha hecho emerger decenas de shows con múltiples formatos con la banda original como protagonista, pero con finales muy diferentes. ¿No se está desprestigiando el producto original?

“Sabemos que han aparecido muchos formatos que buscan solo el rédito comercial. Nosotros respetamos todos y cada uno de los que se hagan con respeto, admiración y profesionalismo”.

-¿Dónde empezó el éxito de la banda? ¿Qué país o países fueron los primeros en acudir en masa a sus conciertos?

“Siempre sentimos que nuestro despegue fue cuando nos invitaron a tocar a Inglaterra. Tocar ante miles de ingleses fue la prueba de fuego para saber que íbamos por el buen camino”.

-En cuanto a Canarias, el éxito alcanzado aquí ha sido muy rápido. Es la cuarta vez en Mar Abierto. ¿Ha sido una plaza especial para su salto al resto de España?

“Llevamos mas de 10 años tocando en España y más de 6 en Canarias, y sin duda se ha convertido en una parada obligada en nuestras giras. El público canario es siempre muy especial”.

-Hoy en día están en los festivales más prestigiosos del país. ¿Ha costado mucho llegar hasta aquí? ¿Cuantos conciertos darán en 2019?

“Ha sido un larguísimo camino con muchas etapas. Este va a ser un año especial, con casi 100 conciertos en 4 continentes”.

-¿En qué país o países nunca se imaginaron que llegarían a cantar?

“La música de Queen nos ha llevado a escenarios tan diversos que jamás imaginábamos, desde Rusia hasta Australia y en toda Europa y Latinoamérica. Hace tres años que tocamos en Japón, que siempre había sido una asignatura pendiente y es una locura lo que se vive allá”.

-¿Y qué objetivos se marcan a partir de ahora?

“Desde que empezamos la realidad siempre superó nuestras expectativas, así que esperamos que sigan por ese camino”.

-¿Qué podremos ver en este nuevo Is this the real life? Tour?

“La película Bohemian Rhapsody ha traído nueva gente a nuestros conciertos, así que intentamos darle un poco de la sensación que vivieron en el cine llevado al vivo”.

-¿Habrá sorpresas? ¿Cuáles? O por lo menos alguna para la gente de Canarias.

“Hay sorpresas, como siempre. ¡Que por algo lo son!”.

-Y después de este año tan exitoso y de no parar en mucho tiempo, ¿habrá un descanso?

“En diciembre terminamos la gira y esperamos descansar lo mas que se pueda para afrontar nuevos desafíos”.

-¿Y cual sería el próximo reto?

“Todavía no es tiempo de pensar en el próximo show, tenemos 43 conciertos pendientes y mucho por vivir”.

-¿Freddie Mercury es el mejor cantante de la historia?

“¿Hay alguna duda?”.

-¿Alguna vez han imaginado cómo cambiaría todo si estuviera aún entre nosotros?

“Sin duda habría más música de Queen y eso sería maravilloso”.

-Un deseo para el futuro.

“No hay deseos, sino más bien agradecimientos, al público primero que nada, por habernos adoptado, a Queen y al eterno Freddie”.