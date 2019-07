Teresa Cruz: “En el Sur y el Norte no existen hospitales; acabarlos es prioritario”

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Teresa Cruz Oval, manifestó ayer que acabar los hospitales del Sur y del Norte será un “objetivo prioritario” para su departamento. “Me gustaría que en estos cuatro años ambos centros estén funcionando al cien por cien”, indicó. En el caso del centro de El Mojón, en Arona, a pesar de que el anterior Ejecutivo regional había anunciado para el mes de abril la conclusión de las obras de los quirófanos y paritorios, los trabajos continúan.

“En el Sur y en el Norte no existen hospitales, no vamos a engañar a los ciudadanos, existen unas infraestructuras que se nos han vendido durante muchos años como complejos hospitalarios”, señaló a Onda Tenerife la nueva responsable de la Sanidad pública canaria, que se marca como metas mejorar la dotación de medio humanos y materiales. “Los recursos humanos ahora no responden a un equipo básico que pueda atender cualquier urgencia que surja y, en ese sentido, tenemos que ver las dotaciones de anestesistas, matronas, ginecólogos, entre otros profesionales”, señaló Cruz Oval, que defendió contar con “suficientes profesionales para poner en funcionamiento ambos complejos hospitalarios, además de comprobar si cumplen los requisitos departamentos como farmacia y el laboratorio”. “Si vendes un hospital, tienes que emprender una serie de acciones para, efectivamente, dar respuesta a la demanda de la ciudadanía”, apostilló.

Teresa Cruz Oval, que tomó posesión del cargo el pasado día 18, confirmó que mantendrá estos días una reunión con el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), para analizar la actual situación del hospital del Sur, que depende del Hospital Universitario de La Candelaria, y del centro del Norte, adscrito al Hospital Universitario de Canarias (HUC).

En sus primeros días al frente del departamento, Cruz ha expresado su voluntad de “humanizar” la sanidad canaria, empezando por lograr que la atención a la salud mental sea adecuada, sobre todo en la población infantil, donde “prácticamente no existe”, y evitando que los enfermos oncológicos tengan que buscar transporte sanitario para someterse a tratamiento.