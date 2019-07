Una trampa mortal para los perros: aparecen salchichas con clavos en un parque

Los vecinos del centro de Barcelona han puesto el grito en el cielo tras el último hallazgo de varias salchichas con clavos, un aperitivo mortal para las decenas de canes que pasean junto a sus dueños por los jardines de la Vila Olímpica, según informó La Vanguardia.

Los dueños de los perros alertaron a la Policía Local sobre el hallazgo de hasta diez salchichas con clavos en su interior, presuntamente lanzados desde algún balcón con el claro afán de terminar con la vida de las mascotas.

Afortunadamente, ningún perro probó bocado, aunque alguno de ellos estuvo cerca. El citado medio apunta que incluso una niña de cuatro años estuvo cerca de comerse una de estas salchichas con clavos mientras jugaba con su mascota en el césped.

“En la primera llamada no nos hicieron ni caso”, aseguran los vecinos que se encontraron estas armas letales para los canes. Finalmente, tras la insistencia sus dueños se movilizó a una patrulla en el lugar de los hechos. No obstante, “nos dijeron que no podían hacer nada si no había un culpable o un sospechoso”, señalaron a La Vanguardia.