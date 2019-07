Yoli, de Gran Hermano 15: “No estoy en ninguna secta”

Después de todas las tormentas que ha tenido la vida de Yoli, de Gran Hermano 15, por fin ha encontrado la paz y la tranquilidad que había perdido hace ya tiempo. Han sido muchos los malos momentos por los que ha pasado y de los que le ha costado recuperarse. Ahora, ha respondido a todas las críticas que ha tenido durante estas últimas semanas desde que sus seguidores de redes sociales han sabido que se apuntó a un curso para encontrarse así misma y recuperar ese bienestar que hacía meses que no tenía

“Estoy pasando una de las etapas más reconfortantes de toda mi vida. Hace ya un tiempo que os vengo contando que estoy haciendo un curso de coaching, de desarrollo personal. Sinceramente creo que se está llevando todo a un extremo, porque me dicen que me he metido en una secta” ha empezado diciendo la exconcursante de Gran Hermano 15. Toda la ruptura con su exmarido, Jonathan -también concursante de su edición- provocaron un malestar en su vida que le ha ido afectado en su día a día y mostraba un perfil agresivo y deteriorado que hasta ahora no ha sabido afrontar.

“Realmente esto me está viniendo muy bien porque estamos muy centrados en cuidar todos nuestros actos de la vida, alimentación, nutrición… Todo lo que piensas lo atraes” continuaba diciendo para explicar a todos los seguidores qué es lo que le ha pasado estos meses de atrás. Se ha atrevido y todo a hablar de la vida de Cristiano Ronaldo: “Yo no veo a Cristiano Ronaldo como una persona con suerte, tiene lo que tiene por todo lo que ha hecho en su paso, por todo lo que se ha implicado…”.

Después de esta introducción, se ha metido de lleno en explicar en qué ha consistido el curso que ha realizado: “Este curso te ayuda a que todo lo que haces allí, en esa dinámica, lo llevas a cabo en tu día a día. Estaba viviendo una vida que no era la mía” y ha aprovechado para desmentir que se haya sumergido en una secta: “No estoy en ninguna secta, no estoy en nada que me esté comiendo la olla. He llevado a mi madre al curso, a una amiga mía… Jamás llevaría a algo malo a las personas a las que quiero”.

Por último, hemos visto a Yoli de lo más sincera posible y es que ha confesado que estaba viviendo una vida que no quería y por eso, ha puesto manos en el asunto: “Deseaba volver a ser yo, encontrarme conmigo misma y volver a sentir que estaba viva. Me olvidé de mí misma, me focalicé solamente en el físico y en el trabajo y ahora es como que estoy encontrando mi paz interior, que la verdad, no sé donde la había metido”.