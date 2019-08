Anabel Pantoja hace ‘un Dulceida’ en Cuba regalando cosméticos a niñas sin recursos

El viaje de Anabel Pantoja a La Habana no ha terminado como esperaba. La prima de Kiko Rivera disfrutaba de unos días de vacaciones en la capital cubana cuando decidía subir unos vídeos donde se la ve regalando unas gafas de sol y un pintalabios a unas niñas.

Anabel decidió grabarse mientras hablaba con esas menores y les entregaba esos obsequios, un vídeo donde no dudó en etiquetar a las marcas que le habían dado esos productos. Muy sorprendidos, sus fans comenzaban a criticar estas imágenes al considerarlas ofensivas y de muy mal gusto. Una situación muy parecida a la polémica de Dulceida y las gafas de sol en Sudáfrica.

Sin tiempo casi para reaccionar, la sobrina de Isabel Pantoja subía un vídeo a su perfil de Instagram dando su versión de lo ocurrido: “Acabo de llegar del viaje de La Habana y me ha estado comentando un familiar mío que he sido muy criticada por dar los regalos y mencionar una marca de gafas. Obviamente no estoy publicitando una marca de gafas. Es que todas esas marcas, como amigos, como gente, me han dado un montón de cosas para meterlas en la maleta y cederlas. No quería dañar la moral de cada ser humano que me está criticando. Aún así, sigo diciendo que lo he hecho con muchísimo gusto sobre todo para darle una ilusión a los niños y no para que sea publicidad”.

Además, Anabel aseguraba que no había querido hacer publicidad a costa de esas menores, a pesar de que había etiquetado claramente a las marcas en el vídeo: “Obviamente he borrado los vídeos porque son menores y no pensaba que iba a hacer tanto daño a la gente. Pido disculpas desde aquí por supuesto, que yo no quería publicitar ni comercializar con menores. Al revés, lo que quería era sacarles una sonrisa”.

https://www.instagram.com/anabelpantoja00/?utm_source=ig_embed

Unas disculpas que se centraron en explicar que no había querido aprovecharse de esas menores ni de la situación que se vive en Cuba: “La intención no era esa, todos mis amigos que tienen marcas y gente de mi entorno me han dado cositas para traer. Ha sido un error subirlo y la próxima vez no lo haré. Jamás haría nada en contra de un menor, adoro a los niños. Pido disculpas de nuevo y que quede claro que adoro a los niños y que doy lo que sea por ellos”.

Aún así, las críticas han continuado al considerar que estas acciones no hacen otra cosa que aumentar la brecha social entre los que más tienen y los que no. Unas imágenes de las que seguro que ahora se arrepiente mucho Anabel Pantoja.