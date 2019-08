Aurah Ruiz confiesa sus sorprendentes preferencias en la cama en su canal de vídeos

La canaria Aurah Ruiz sigue sin dejar indiferente con sus vídeos. En esta ocasión ha sido con una de las últimas publicaciones de la exconcursante de ‘Gran Hermano VIP 6’ en su canal de ‘MtMad’, donde no se ha cortado un pelo a la hora de hablar de sus preferencias sexuales.

Aurah ha tenido una conversación durante el cumpleaños de un amigo bastante subida de tono en la que ha confesado todo tipo de experiencias, comenzando por la pérdida de su virginidad a los 14 años.

En cuanto a las posturas, en el tema de “arriba o abajo” ha señalado que depende de la otra persona. Los tríos fueron también un tema de conversación de lo más picante, donde ha dicho que todavía no ha hecho ninguno, pero sí ha tenido relaciones con una personas mientras otra miraba la escena.

Ruiz no se ha cortado y ha admitido que le gusta “el sado en pequeñas dosis y dependiendo del momento, no me gusta para nada el amor”. FInalmente y para rematar la picante charla, asegura que ha llegado a practicar sexo mientras veía películas pornográficas y emulaba lo que aparecía en ellas.