El agua depurada vuelve a regar el Sur tras la reparación de la tubería

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, Javier Parrilla, anunció ayer que la tubería de agua depurada que suministra el riego al sur de la Isla ya funciona a pleno rendimiento. Nueve días después de su rotura en el tramo de la zona de Los Moriscos, en Santa Cruz, el agua ya llega a sus destinatarios con normalidad. Los trabajos comenzaron apenas unas horas después de detectarse la rotura en la tarde del lunes 5 de agosto. Menos de 24 horas después, el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, decretó la emergencia de la obra.

Parrilla destacó que “tanto los responsables de estas empresas como sus trabajadores y trabajadoras lo han dado todo, incansablemente, sábado y domingo incluidos, para tener repuesta la canalización antes de que finalizara el suministro garantizado procedente de las balsas de la zona, así como de la desaladora de Granadilla”.

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga) agradeció ayer, tanto al presidente como al consejero de Agricultura, el decreto de emergencia y la celeridad con la que la Corporación insular ha ejecutado los trabajos de reposición de la tubería.

La presidenta de Asaga, Ángela Delgado, recordó que la falta de precipitaciones de este año ha provocado que los embalses se encuentren entre el 40 y el 60% de su capacidad. “Aunque no es una situación grave, porque el periodo estival no ha llegado con temperaturas demasiado altas, pero se esperan en los próximos días, cualquier alteración en el riego puedo suponer un perjuicio para los cultivos. Por fortuna, en esta ocasión el problema ha quedado resuelto a tiempo y no ha habido que lamentar daños”, indicó.

La tubería, de 70 kilómetros de longitud, traslada actualmente 16.000 metros cúbicos diarios de agua hasta el embalse de Parque de la Reina, aunque puede soportar una capacidad máxima de 20.000 metros cúbicos diarios.