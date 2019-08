El Gobierno dice que faltan 430 millones y niega que se vayan a subir impuestos

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, afirmó ayer que faltan 430 millones por ingresar a las arcas de la comunidad autónoma, más de la mitad de ellos provienen del Estado, al tiempo que negó que el Ejecutivo vaya a subir los impuestos, sino que su intención es “recuperar los niveles impositivos que hubo en su momento”.

En concreto, según fuentes de la Consejería de Hacienda consultadas por DIARIO DE AVISOS, de los 9.000 millones de euros de las comunidades autónomas que han quedado en el aire dada la interinidad del Gobierno de Pedro Sánchez y la posible prórroga de los Presupuestos Generales del Estado por segundo año consecutivo, 230 millones corresponden a las Islas. Es por esto que el presidente canario, Ángel Víctor Torres (PSOE), ha insistido en repetidas ocasiones en la importancia de que haya un Ejecutivo en Madrid, ya que la falta de unos nuevos Presupuestos impide actualizar las entregas a cuenta de las autonomías.

A pesar de esta tesitura, el portavoz del Ejecutivo de progreso, Julio Pérez (PSOE), afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que en el Ejecutivo “nadie habla de subir impuestos, sino de lo que se trata es de ver si algunas bonificaciones que se establecieron han sido positivas”, y descartó que se vayan a aumentar los tipos impositivos.

Asimismo, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias precisó que las previsiones de ingresos de 2019 de la comunidad autónoma no se han cumplido y faltan unos 430 millones, de ellos, los citados 230 millones correspondientes a financiación que no ha llegado del Estado y los otros 200 millones que dependen “exclusivamente” del Gobierno regional anterior de Coalición Canaria, que cobró menos impuestos y tributos.

Julio Pérez destacó que al Ejecutivo canario le preocupan “mucho más” los 200 millones que dejó de ingresar la comunidad autónoma, pues los 230 millones del Estado, señaló, no se han transferido porque la situación política lo impide, al no haber presupuestos generales ni Gobierno estatal. “Este panorama, que puede parecer sombrío, no lo es”, manifestó Pérez, quien, no obstante, alertó de la necesidad de “tratar de resolver la recaudación” porque, de lo contrario, habrá menos dinero para gastar y se podría incurrir en déficit.

Preguntado por la posibilidad de que el Gobierno lleve a cabo recortes, el portavoz gubernamental negó que se vayan a producir, “no creo que hagamos recortes, no lo necesitamos”, aseguró, al tiempo que comentó que si el Gobierno toma otras medidas, como un mayor control del gasto, no será necesario y se podrá cumplir con las prioridades marcadas en la sesión de investidura del presidente, Ángel Víctor Torres. También anunció que la semana que viene el Ejecutivo comenzará a elaborar los presupuestos del próximo año y admitió que la mayor preocupación es lograr este año cerrar la ejecución de las cuentas sin déficit para evitar el control de las autoridades de Hacienda a nivel estatal.

Lamentó que, tanto en gastos como en ingresos, las previsiones del Gobierno anterior para 2019 no se han cumplido y el nuevo Ejecutivo estima que pueden faltar de las arcas de la comunidad autónoma la citada cifra de 430 millones. “De momento, los ingresos van mal”, admitió el consejero, quien opinó que no solo tiene que ver con la financiación que el Estado ha dejado de ingresar a Canarias, sino también por decisiones tomadas por el anterior Ejecutivo de CC. Respecto a la advertencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre el incumplimiento de la regla de gasto y de déficit excesivo, el consejero señaló que el Gobierno dispone de un mes para contestar o replicar a la AIReF para evitar que “intervengan” las cuentas del Archipiélago.

Por otro lado, Julio Pérez celebró que el Estado haya transferido, mediante un decreto, los 18 millones de euros pendientes para el plan de lucha contra la pobreza, que estaban presupuestados, aunque el Gobierno no tenía claro si los iba a recibir.

Además, anunció que el Consejo de Gobierno acordó iniciar los trámites necesarios para destinar 500.000 euros a los cabildos para políticas de atención a los menores extranjeros no acompañados.