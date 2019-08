Isa Pantoja y Asraf salen de Cantora por la posible llegada de Omar Montes

El día más esperado por Isabel Pantoja y por todos los seres queridos de la cantante ya ha llegado. Hoy, día 1 de agosto la tonadillera celebra en Cantora su cumpleaños con los familiares y parece que a pesar de las advertencias de Chabelita, Omar Montes acudirá a esta celebración íntima. La información se ha dado en El programa del Verano, y es que el cantante ha subido una historia en su perfil de Instagram en el ave, por lo que puede ser que se esté dirigiendo a la finca de la reina de la copla.

Isa Pantoja y Asraf, que ya se encontraban en Cantora, han salido rápidamente de la finca y todo puede que sea por la posible llegada de Omar Montes. Recordemos que Chabelita ha explicado en el programa donde colabora que habló con su madre para que el ganador de Supervivientes 2019 no fuera el mismo día que ella, es decir, que no fuera a la celebración familiar. A pesar de esta advertencia por parte de Isa Pantoja, parece que la tonadillera no ha hecho lo que le ha pedido porque el cantante se dirige ya a Sevilla.

Asraf y Chabelita han abandonado Cantora en un coche blanco hace escasos minutos y todo parece ser, por la posible llegada de Omar Montes. El cantante ha estado echándose un pulso con la hermana de Kiko Rivera ya que ha estado haciendo continuamente declaraciones insinuando que iría a la fiesta familiar de la tonadillera. Tendremos que estar muy atentos a las próximas horas para saber si finalmente, el ganador de Supervivientes 2019 acude a la finca de la que más se ha hablado en la historia.