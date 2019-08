Jorge Javier Vázquez incendia las redes con una sensual fotografía

Jorge Javier Vázquez está de vacaciones y en sus redes sociales se nota, ya que como bien sabemos, cuando el presentador tiene tiempo libre no duda en colgar contenido más habitualmente de lo que nos tiene acostumbrados cuando el ritmo de trabajo no le deja ni descansar. Lo cierto es que ha sido un año bastante complicado para él, sobre todo después de sufrir un ictus cuando mejor estaba. Aún así, el comunicador no ha dejado de trabajar y se puso al mando de Supervivientes 2019, edición que ha tenido un éxito brutal por la participación de Isabel Pantoja.

Este miércoles ha subido una fotografía a su perfil de Instagram que ha revolucionado a sus seguidores. Como ya estamos acostumbrados, el presentador desde que perdió peso, sube imágenes de su cuerpo a las redes sociales para presumir de tipazo y este verano no iba a ser menos. Ha colgado una instantánea nada más despertarse en la que podemos ver el físico inmejorable que luce a sus 49 años y bajo el título de: “Quisiera ser un pez”.

Y es que ya sabemos de sobra que Jorge Javier Vázquez se mueve como pez en el agua entre los diversos platós de televisión donde trabaja pero lo que no sabíamos es que sigue viéndose tan sexy como hace ya unos meses. Se trata del primer posado sexy de este verano y es que como todos los años, el presentador siempre cuelga alguna que otra imagen mostrando su cuerpo bien ligerito de ropa.