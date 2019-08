Malestar en los clubes femeninos por la actuación del CD Tenerife

La irrupción del CD Tenerife en el fútbol femenino ha generado una enorme polémica, no por entrar en este emergente ámbito, que es beneficioso para todos, sino por la manera de proceder en la captación de jugadoras para sus equipos de categoría infantil y regional.

Raquel Delgado, presidenta de la UD Tacuense, evaluó de forma positiva la llegada del representativo al fútbol femenino, pero se mostró contrariada por la manera de actuar para conformar sus equipos.

“Es beneficioso que un club como el CD Tenerife se involucre en el fútbol femenino, pero las formas no han sido las correctas. Con esta forma de proceder han originado un malestar en el resto de clubes femeninos tinerfeños. Un malestar que puede acabar en reclamaciones a la Federación Tinerfeña de Fútbol, porque alguna de las jugadoras que probaron el otro día con el CD Tenerife tienen ficha en vigor con otros clubes. Decía el Tenerife que si las jugadoras tenían ficha en vigor no podían hacer las pruebas, pero al final aceptaron a todas las que fueron y había bastantes que la tenían”.

Dichas pruebas se llevaron a cabo en la tarde del pasado miércoles en la Ciudad Deportiva Javier Pérez con algunas futbolistas que tienen vinculación con otros clubes y que el CD Tenerife no respetó, según denuncian los equipos de formación de la Isla. Por si esto fuera poco, la presencia de Andrés Clavijo, director general de las selecciones canarias, como asesor del representativo, no ha sentado nada bien, como así atestigua la dirigente lagunera. “Igual que los entrenadores de los clubes no pueden ser seleccionadores, no creo que el director general de las selecciones canarias deba estar asesorando al CD Tenerife. Entiendo que no es la persona indicada para que hable con los padres de las jugadoras, pero es lo que suele ocurrir cuando Andrés Clavijo está por medio. Lo sabemos todos los que llevamos muchos años en esto”, lamentó Raquel Delgado.

La máxima responsable del Tacuense se siente perjudicada por la manera de proceder del CD Tenerife, ya que futbolistas de categoría infantil de su club fueron a hacer las pruebas a la Ciudad Deportiva.

“Siete jugadoras de nuestro infantil hicieron las pruebas el pasado miércoles en la Ciudad Deportiva. Había dos jugadoras a las que les dimos la carta de libertad para que se fueran al CD Tenerife, porque aquí no queremos a nadie que no quiera estar. Los clubes estamos ahora en pretemporada y, en nuestro caso, siete niñas que habían empezado a entrenar con nosotros fueron al día siguiente a probar con el Tenerife. Imagino que habrá pasado lo mismo o parecido con el resto de los clubes”.

Raquel Delgado sacó músculo y tiró de orgullo al hablar de lo que significa la UD Tacuense en el fútbol base de la Isla. “Somos la UD Tacuense, llevamos 20 años en esto, se han ido y han venido muchas jugadoras, tenemos un alevín e infantil con las plantillas completas, y no vamos a dejar que nos afecte lo que hagan otros. Pero sí podemos decir que no estamos de acuerdo en que haya una persona detrás de todo esto que trabaja para la Federación Tinerfeña de Fútbol”.

El Tenerife sigue adelante

A lo largo del día de ayer, las integrantes del nuevo equipo blanquiazul acudieron a la sede de la Fundación Canaria del CD Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López para cumplimentar y firmar sus fichas federativas de la presente temporada 2019-2020.

Acompañadas por sus padres, las jóvenes futbolistas se mostraron muy ilusionadas por formar parte del nuevo proyecto deportivo, que “beneficiará tanto a las propias jugadoras como al fútbol base de Tenerife”.

Ambos equipos comenzarán su preparación de cara a la venidera competición el próximo martes 3 de septiembre. A partir de las 17.15 horas empezará a rodar el balón para el infantil, y desde las 19.00 horas lo hará con el equipo regional.

“No nos ha gustado cómo se han hecho las cosas”

Fuentes de la UDG Tenerife Egatesa han dado su punto de vista en relación a la polémica suscitada por el modo de actuar del CD Tenerife en el proceso de captación de jugadoras. “No nos ha gustado la manera en que se han hecho las cosas, pero hay que respetar las decisiones de terceros. No debemos inmiscuirnos y hay que respetarlo”.