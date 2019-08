Solo el área metropolitana tiene asistencia hospitalaria domiciliaria

La hospitalización a domicilio consiste en dotar al paciente de los recursos y equipamiento adecuados a su dolencia en los casos en que pueda ser tratado en su propia casa. Este servicio ofrece una mayor calidad de vida a los pacientes, les evita desplazamientos innecesarios y permite a la Administración reducir los costes de la hospitalización con el fin de disponer de recursos extras para el resto de servicios.

La hospitalización a domicilio puede reducir entre el 15 y el 20% los ingresos hospitalarios y ahorrar el 60% los costes en comparación a la hospitalización tradicional, permitiendo disponer de recursos para otras áreas. Más del 70% de la actividad sanitaria en las Islas ya está dedicada a la atención a pacientes crónicos, por lo que una política enfocada al manejo de la cronicidad evitaría el 33% de las consultas médicas y disminuiría las listas de espera. Se contribuiría así a disminuir las estancias hospitalarias evitando el ingreso de pacientes, sobre todo crónicos y paliativos, que se ahorrarían desplazamientos que pueden suponer un enorme trastorno.

El requisito para que un paciente sea atendido en su domicilio es que esté clínicamente estable, con evolución favorable, un diagnóstico establecido y un tratamiento pautado que luego podrá ser modificado por el equipo médico especialista según su evolución. El Parlamento de Canarias aprobó en 2013 una proposición no de ley para potenciar las unidades de Hospitalización a Domicilio en las Islas. Seis años más tarde, Canarias dispone de unas 70 camas de hospitalización a domicilio en las Islas, una cifra insuficiente si la comparamos con las 400 plazas del País Vasco, con una población similar.

Solamente cinco de los nueve hospitales de las Islas ofrecen esta modalidad asistencial. El Hospital Doctor Negrín es el más activo en este sentido, ya que cuenta con la unidad más grande del Archipiélago. El año 2018 el personal de la Unidad de Hospitalización a Domicilio (Hado) realizó 8.568 visitas médicas, de enfermería y de fisioterapeutas, atendiendo a un total de 431 nuevos pacientes. Y este año alcanzó las 35 camas, lo que supone un número mayor que las ubicadas en una planta convencional. Asimismo, en lo que se refiere a las visitas a domicilio de pacientes de la Unidad de Cuidados Paliativos, el pasado año ascendieron a 5.244, con 492 pacientes nuevos, según datos de la Consejería.

Cuestionado por esta modalidad asistencial domiciliaria, el presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, Rodrigo Martín, lamentó que el Servicio Canario de la Salud (SCS) no apueste decididamente por este sistema de atención. “La Hospitalización a Domicilio (Hado) está indicada para pacientes que, llegado el momento tras ser operado o con la prescripción del tratamiento, no hace falta que estén ingresados, sino que se les puede atender en su casa, ya que les ofrece un conjunto de atenciones, cuidados médicos y de enfermería de rango hospitalario fuera del centro. Tanto para el paciente como para la administración suponen múltiples ventajas”.

Hace falta personal

Cuestionado por la causa por la que no se ha implantado decididamente el Hado en Canarias, Martín afirmó que “el mayor problema es de personal, los equipos no tienen el número suficiente de profesionales, son recursos mínimos y, por ejemplo, en los dos hospitales de referencia de Tenerife, apenas llegan a todas las áreas de los municipios de Santa Cruz y La Laguna”. Por tanto, exigió “incrementar el personal que realiza estos servicios de atención domiciliaria y articular fórmulas para que su radio de cobertura se extienda al resto de la Isla, quizás buscando la coordinación de los CAE. Tenemos constancia de que no se dan más altas de pacientes, porque no tienen personal disponible para atenderlos en las casas”.

El presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife desveló que “salvo en Canarias y Navarra, en el resto de comunidades autónomas, los miembros de este servicio se desplazan en vehículos del propio sistema de salud, mientras que en las Islas los equipos se desplazan en taxi o por sus medios”.

“No entendemos que una medida que supondría un ahorro económico no se desarrolla”, continuó. “Lo tienen puesto de manera casi testimonial, pero lo cierto es que no se está desarrollado en los hospitales tinerfeños. Una cama en un hospital le cuesta cada día muchísimo más que el personal sanitario y el coste de desplazamiento de esos equipos al hogar del paciente”, puntualizó Martín.

Actuación prioritaria

“Creemos que debe ser una actuación prioritaria de los nuevos rectores de la Consejería de Sanidad el incremento de este servicio domiciliario”, apostilló. Asimismo, “teniendo en cuenta la velocidad a la que avanza la cirugía endoscópica y la cirugía mayor ambulatoria, se podrían enviar antes a los pacientes a sus domicilios. No podemos poner un freno al avance del sistema”, enfatizó.