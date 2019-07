Yaiza Castilla: “La tasa turística no se va a aplicar de momento, hasta que se decida su destino final”

Es la primera mujer gomera que forma parte del equipo de Gobierno de Canarias. La hasta ahora senadora por La Gomera, Yaiza Castilla ( 34 años, San Sebastián de La Gomera), llega al Ejecutivo de Ángel Víctor Torres con muchas ganas de trabajar y de colaborar con todos los sectores implicados en su departamento. En su primera entrevista concedida a DIARIO DE AVISOS como consejera del Gobierno autonómico reconoce que su principal área, el turismo, no pasa por su mejor momento y que en su plan de trabajo está el de colaborar con las patronales y los sindicatos para diversificar la oferta hacia un turismo más sostenible y no tanto de sol y playa, a fin de buscar nuevos mercados, más allá del estribillo de británicos, alemanes y nacionales. Buscará consenso para sacar adelante un decreto de alquiler vacacional que guste a todos los implicados y anuncia al sector que la tasa turística “aún no está consensuada ni planificada. Habrá que dialogar y ver cómo se plantea”.

-Su Consejería es quizás la que más aporta a las arcas del Gobierno; 38% del PIB procede del turismo. Sin embargo, es la que menos presupuesto tiene. ¿Cómo afronta su mandato teniendo en cuenta, además, que el sector no pasa por su mejor momento y este año estaremos muy lejos de los 16 millones de turistas del año pasado?

“Partimos de una cifra que sabemos que no se va a repetir, pero primero que nada lo que hay que hacer es tomar conciencia del momento de descenso de visitantes que vamos a tener en el Archipiélago y, si es posible, aumentar la inversión en esta Consejería que no solo tiene turismo, sino también industria y comercio. Porque para paliar parte de este descenso hay que apostar más por la promoción turística de la marca Islas Canarias en una doble vertiente, a nivel nacional e internacional, y también a nivel regional. Es verdad que, al solucionarse los conflictos bélicos de destinos competidores de las Islas, como Egipto y Turquía, estos han salido muy fuertes promocionalmente al mercado. Ello, unido a la quiebra de algunas aerolíneas importantes para Canarias, el brexit, y el fenómeno nuevo de la vergüenza a volar, pone a Canarias en una situación comprometida. Asimismo, tenemos que explorar nuevos mercados que, hasta este momento, no se han valorado y pueden ser interesantes para desarrollar un turismo sostenible y de calidad porque creo que el modelo agresivo de sol y playa está ya agotado. También vamos a abordar otro aspecto muy importante, que es la inversión en infraestructuras turísticas que son claves para desarrollar ese destino sostenible que le dije antes”.

-No sé si se ha reunido ya con las patronales hoteleras, pero en el desarrollo de un turismo sostenible van a estar de acuerdo.

“No, pero estoy ajustando la agenda para reunirme con todas las patronales y también los sindicatos, porque entiendo que todos tenemos que ir a una en este asunto. Es que, mire, el mensaje que tiene que llegarle a los turistas es ese: contaminan al venir a Canarias, pero en las Islas estamos haciendo hoteles sostenibles y acciones en beneficio del medio ambiente”.

-Antes dijo que una de sus acciones será la de mejorar las infraestructuras turísticas. ¿La tasa turística será clave para llevar a cabo estas obras?

“En este punto a mí si me gustaría dejar claro que la tasa turística aún no está aprobada ni está acordada ni se va a aplicar de momento. Es verdad que es competencia del consejero de Hacienda [Román Rodríguez, NC], pero afecta a mi sector, con lo que va a tener que dialogar conmigo que, a su vez, tendré que hablar con todo el tejido turístico. Pero si al final llegamos a un consenso entre todos y se aplica, lo importante es ver cuál es su destino final. Porque a mí lo que me gustaría es que si vas a gravar más al sector turístico lo que provenga de ahí redunde en infraestructuras turísticas o en promoción, porque, si no, no tiene ningún sentido. Se carga al principal sector económico de las Islas y ¿no le das nada? Pues no. Creo que hay que ser considerados y lo que provenga de la tasa, insisto en el caso de que se aplique, repercuta en el propio sector. Es cierto que, yo que viajo, nunca he dejado de hacerlo porque un destino tenga una tasa turística, toda vez que por regla general no nos condiciona a la hora de viajar. Pero, le digo que se trata de una decisión que hay que meditar con calma, dialogarla con todo el mundo y después ya dentro del Gobierno consensuarla y ver si se aplica, cómo se aplica y hacia dónde van esos ingresos. Y en última instancia, que los ingresos vayan al sector turístico que, al final, son los que generan empleo”.

-Otro de los asuntos que se quedó sobre la mesa por parte del anterior Gobierno y que parece que era una papa caliente que no querían coger es el decreto del alquiler vacacional, un documento además recurrido por los tribunales en varias ocasiones. ¿Qué piensan ustedes hacer con él?

“En este caso, creo que lo más justo es tener en cuenta todas las realidades, es decir, que no todas las Islas son iguales. No es lo mismo un alquiler vacacional en La Gomera que en Lanzarote. Tampoco todos los municipios. Hay municipios que viven bien del alquiler vacacional y otros donde esta modalidad es la única fuente de ingresos de la unidad familiar. También es importante ver qué opinan los vecinos cuando se pone en alquiler una vivienda en un determinado edificio. Son muchas singularidades las que hay que tener en cuenta. Sabemos que ha llegado y que lo ha hecho para quedarse, pero hay que tener en cuenta que su regulación tiene que contemplar todas estas vertientes y, a nivel jurídico, hasta donde podemos nosotros como Gobierno, los cabildos insulares y los propios ayuntamientos”.

-Canarias es una comunidad muy dependiente de la turoperación. Los hoteleros se han postulado en muchas ocasiones por crear una aerolínea canaria.

“Es un asunto complejo, pero no tendríamos ningún problema en reunirnos con quien esté interesado”.

-No se va tocar ni una coma de la Ley de las Islas Verdes, ¿no?

“Nosotros vamos a hacer valer esta Ley. Ha sido una lucha potente por parte de ASG la pasada legislatura y vamos a aprovechar esta norma para mejorar las Islas Verdes. El hecho de que yo, además, provenga de una Isla no capitalina hace que tenga otra sensibilidad, pero quiero recalcar también que hay personas de islas capitalinas igual o más sensibles con las islas no capitalinas que yo. Le vamos a dar continuidad y mi corazón no me permite mirar para otro lado”.

-Además de turismo, también lleva industria, un sector con muy poco desarrollo en la Isla, apenas un 7% del PIB. Sin embargo, es uno de los que más empleo estable oferta.

“Es cierto. Por ello, desde la consejería seguiremos apostando por las renovables, la reparación naval, la industria cinematográfica y una línea de subvenciones para la regeneración de las áreas industriales, para la dinamización y modernización de estas áreas industriales y, por supuesto, seguiremos adelante con un producto muy potente que es la marca Elaborado en Canarias, que está teniendo muy buena acogida porque, tanto a nivel nacional como internacional, es ya un reclamo. Fíjese que en realidad se puede hacer una sinergia entre los tres departamentos que llevo: turismo, industria y comercio. También, desde mi punto de vista, hay que actualizar la estrategia del desarrollo industrial de Canarias”.

-El comercio tampoco pasa por su mejor momento. ¿Qué medidas va a adoptar?

“Yo he sido autónoma y sé lo que cuesta pagar la cuota, hacer frente a determinados gastos y no ponerte enferma nunca. Por eso sé que hay que ayudar al sector porque hay ocasiones en las que no entra el dinero previsto para hacer frente a los gastos. Me gustaría, si el presupuesto me lo permite, seguir con las ayudas a las políticas de dinamización de las zonas comerciales abiertas. Y, por otro lado, ver cómo se puede hacer una estrategia armonizada entre todos, los grandes y los pequeños. Y también trabajar con las cámaras de comercio. Tenemos cuatro en Canarias”.

-Pero ahora andan sin financiación.

“Hombre, no sé exactamente de cuánto disponen. Estoy también a la espera de reunirnos con ellas para ver qué es lo que quieren, pero claro, si analizamos el presupuesto que tenían antes al de ahora, pues les ha bajado bastante”.