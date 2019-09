Alfred se retira: “Necesito saber quién soy”

La presión, el trabajo y la fama le están pasando factura a Alfred García y es que el joven ha comunicado que necesita un descanso para recoger fuerzas y volver a subirse a los escenarios. A pesar de esta decisión, el ex concursante de Operación Triunfo presentó su nuevo disco ‘2016 Círculo Rojo’. En medio de los constantes rumores de una posible relación con la modelo Amaia Izar, el joven contó con el apoyo incondicional de sus padres en la presentación y es que ambos se mostraron de lo más orgullosos de todo lo que ha conseguido su hijo.

P: Cuéntanos que vamos a ver poder ver en el Círculo Rojo…

AG: Es un viaje al 2016 que consta de las 16 canciones del disco y con cuatro canciones más, también estará presente un actor y un final de gira para noviembre. Es un viaje a 2016, que cuenta con cuatro temas nuevos. Los he escrito durante toda la gira y también va incluido un cortometraje.

Dos de los temas son ‘360’, que es un tema que compuse en Operación Triunfo, y el otro tema es ‘Amar en invierno’ que lo compuse en Argentina. La última noche allí fue para grabar esa canción y lo hicimos en cinco horas. Hay también dos temas más con colaboraciones. Las canciones han tenido un largo recorrido desde que las compusimos, pero no voy a estar solo en la producción de estos temas contare con el apoyo de muchas personas.

P: El diseñador gráfico es Arnau…

AG: Sí, le dimos muchas vueltas al diseño. Poco a poco fuimos rebajando la tensión y al final nos decantamos por el Círculo Rojo. He querido meter también fotos exclusivas de toda la gira, es un bonito proyecto visual.

P: Cuéntanos que vamos a ver…

AG: Es un avance del cortometraje que hemos estado tanto tiempo preparando, son las grabaciones de los tres videoclips que tienen una historia propia y los otros dos cuentan la historia de como hubiera sido mi vida sin ‘Operación Triunfo’. Es una sorpresa para todo el público y estoy con muchas ganas de que lo vean, fue increíble hacerlo.

P: Haz un resumen para tus seguidores….

AG: Me gustaría desvelar el tercer single del disco y como no podía ser de otra manera el tercer single es ‘Londres’, es una canción que siempre me ha acompañado en todo mi camino, siempre ha estado ahí conmigo y espero que os guste mucho el videoclip.

‘Londres’ se va a estrenar el 27 de septiembre, y está inspirada es una persona que me acompañó durante un largo camino, estuvo conmigo en la universidad y fuimos novios. Hemos recordado toda esa historia que vivimos juntos en londres y ha sido lo mas bonito que me ha podido pasar,… que dos amigos se vuelvan a encontrar y que nuestra historia haga arte.

P: ¿Cómo estás?

AG: Estoy super agradecido de todo el trabajo que hemos hecho todos, estoy feliz con mi equipo y con otros artistas que han venido, ha sido un año intenso, todo empezó con OT.

P: Queda otro bombazo que decir…

AG: Lo último que tengo que decir es que, después de tanto tiempo estar trabajando en este proyecto, llega el momento de parar este círculo y de hacer un parón… No sé cuanto tiempo, pero necesito coger unas largas vacaciones… Pero antes de eso voy hacer un gran final de gira, este fin de gira se va a celebrar el 9 de noviembre en Barcelona. Este domingo 22 salen las entradas del fin de gira.

Después de ese concierto no voy a dar ningún tipo de entrevistas, ni voy a ir a ningún evento. Ha sido un año y medio muy intenso y necesito unas largas vacaciones para venir con fuerzas, no sé cuanto tiempo me voy a retirar.