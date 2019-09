Ana Guerra: “Yo me casaría por la iglesia, soy muy clásica”

Exprimiendo al máximo el éxito que le ha dado su paso por la academia de Operación Triunfo, Ana Guerra se atreve también con la moda nupcial y es que en esta ocasión la joven eligió sus cinco vestidos preferidos de la nueva colección 2020 de Pronovias. Feliz por su trabajo, Ana prefiere mantener su relación con Miguel Ángel Muñoz en un segundo plano mediático y es que desde que salió de la academia le ha costado asimilar su relación con la prensa, sobre todo al principio.

P: ¿Te gustaría vestirte de blanco pronto?

AG: Algún día sí que me gustaría vestirme de blanco.

P: De pequeña lo soñabas.

AG: Sí, desde muy chiquitita tengo claro el corte de vestido que quiero, un corte corazón, que sea muy apretado por arriba y falda de princesa, muy poco minimalista la verdad.

P: ¿Te gustaría una boda grande?

AG: No me lo he planteado, solo he llegado hasta el vestido de novia.

P: Suponemos que tendría que ser en tu tierra pero uno de tus favoritos es un vestido de novia negro, ¿Te atreverías?

AG: Sería más del blanco pero sí que es verdad que los dos vestidos de novia que he elegido me los pondría para un evento. El negro para una gala muy bestia como los Goya o los óscar y el blanco para alguna gala de música.

P: ¿Alguna vez has soñado con ese día, cómo sería tu boda ideal?

AG: La verdad es que no me lo planteo pero supongo que rodeada de todos los míos y hoy he descubierto que me molaría vestirme de Pronovias, no está nada mal.

P: Civil o por la iglesia.

AG: Yo me casaría por la iglesia, qué clásica soy.

P: ¿Si tuvieras que elegir un rincón, cuál sería?

AG: Me gustaría una playa con mi gente pero donde solo estemos nosotros, quién decidamos en un momento dado.

P: ¿Venderías exclusiva?

AG: No, ni muerta. Qué va. Yo si no vendo mi vida privada imagínate si algún día me diera por casarme.

P: Ni vetarías trajes, ni quitarías móviles ni nada de eso.

AG: Esto lo ha hecho alguien verdad, me lo estás preguntando por algo. Boda sin móviles molaría, ya pongo yo un fotógrafo.

P: ¿Qué tal para tu gira?

AG: Muy bien, estoy un poco nerviosa porque está el nervio de siempre, el de salir a un escenario y respetas al público pero es que además está el nervio de las primeras veces, hay cosas que cambian, no sabes cómo van a salir… a medida que vayamos rodando todo se arreglará. Tengo muchas ganas de empezar ya, empezamos el sábado con Cepeda en Valencia.

P: ¿Cepeda es buen compañero de gira?

AG: Siempre te buscas un equipo que te arrope mucho pero esa relación que tenemos de hermanos y de complicidad que solo tenemos los que hemos pasado por la academia se agradece mucho. Son muchas horas de carretera y mola.

P: Un apoyo para no sentirte sola.

AG: Sí que es verdad que siempre intentas rodearte de gente para que no te sientas sola, yo tengo un equipo humano dentro de la gira, solo encima del escenario somos nueve personas, muy mala gente tienes que ser para sentirte sola y que ninguno de los nueve te haga compañía.

P: ¿Has felicitado a Aitana por esa nominación a los ‘Latin Grammy’?

AG: Sí, la felicité públicamente por Instagram y en privado también. Fue esa típica conversación de solo mayúsculas, en plan de ‘tía, tía muy fuerte esto que te está pasando’ estoy muy contenta por ella.

P: ¿A quién le dirías ‘sayonara’?

AG: Todos en nuestra vida y nuestra profesión sentimos la energía de las personas, cualquier persona que se acerque y sepas que no te va a aportar nada ni tú a esa persona, no pasa nada, no se le puede caer bien a todo el mundo.

P: ¿Cuándo estabais en OT soñabais con todo esto?

AG: ¡Qué fuerte! Realmente no te imaginas nunca esto, ninguno de nosotros teníamos la ‘soberbia’ como para decir ojalá me den un Grammy algún día. Me acuerdo que una vez dije ¿Te imaginas que en la gira nos lleven al Palau? Hay que soñar alto porque si no, no se cumple.

P: ¿Aitana está nerviosa?

AG: Más que nerviosa supongo que yo me sentiría en deuda, hay mucha gente que canta bien, muchos grandes artistas en este país, qué fortuna tengo de ser yo la que esté nominada a un Grammy. Son como esos premios soñados que tenemos todos pero vamos, ojalá le toque porque tiene un talento que de verdad yo lo he visto en muy poca gente.

P: ¿Has hablado con Alfred después de dar la noticia del año sabático?

AG: El otro día estuvimos hablando antes de que se fuese a Argentina por el libro que va a sacar y la verdad es que Alfred es muy introvertido, lo lleva todo para él, sí que es verdad que no he tenido tiempo de hablarlo con él porque no me apetece enviarle un mensaje, quiero tener un par de horas para hablarlo de verdad.

P: ¿Hace bien?

AG: Cada persona que hace lo que quiere, hace bien.

P: ¿Cómo debería ser tu anillo de pedida?

AG: No sé.

P: Pero tendrá que ser un pedrusco.

AG: No sé si lo querría. Creo que es una cosa como para contarle a la gente. Hacer esto es contarle a la gente o tener la necesidad de contarle a la gente algo. Sería algo para mí.

P: ¿Te cuesta mucho mantener tu vida privada?

AG: No, pero ya os tengo cariño. Al principio me chocaba mucho más pero sé que no lo hacen con maldad. Si el público no lo consumiera ustedes no lo preguntarían, cada uno está haciendo su trabajo. Yo estoy en un maravilloso evento del que tengo honor de ser imagen y ustedes están haciendo su trabajo. Tendrán un jefe que les mande preguntar.

P: Pero, ¿estás feliz?

AG: Estoy súper feliz.

P: ¿Cómo te gustaría que fuese el novio?

AG: Cada vez aprendéis más. No sé, eso creo que es lo más difícil del mundo. Buena persona y que sobre todo nos sepamos comprender el uno al otro y aguantar.

P: ¿No te ha costado un montón elegir entre esta colección 2020?

AG: La verdad es que Pronovias me ha dicho toma toda la colección, realmente elige lo que a ti te apetezca y lo que te sientas cómoda. He querido elegir vestidos que hablen de mí y de mi personalidad, todo esto constituye mi personalidad, por eso los hay tan distintos.

P: Te veremos con ellos supongo.

AG: Hombre… vais a flipar. Me vais a ver con ellos porque hemos hecho un trabajo súper bonito durante toda esta mañana pero hay uno en especial que lo voy a llevar probablemente en la Alfombra de los 40 Music Awards y ese es muy chulo.

P: Tu plan romántico preferido cuál sería.

AG: Yo he cambiado mucho, fíjate, cena en casa, peli, manta y sofá. Está la de me pongo guapa y se curra en casa algo chulo o está la de en pijama que esa mola también.