Berserker Xtreme Race, la carrera que nadie supera

Berserker Xtreme Race no hace rehenes. La carrera de obstáculos que se celebrará en El Porís de Abona (Arico) el próximo día 28 de este mes de septiembre, ya cuenta con 450 inscritos para las dos distancias programadas.

Serán cinco y ocho kilómetros plagados de trampas y con una dureza extrema que exigirá a los participantes el máximo. ¿Estarán preparados para ser los primeros en superarlas?

La organización ha preparado con sumo esmero los circuitos donde se desarrollarán las dos distancias. La larga, de ocho kilómetros, incluirá 43 obstáculos, algunos de máxima exigencia como los especializados pegboard, salmón, monkeys, cargas de barro y de todo un poco, además de lugares de paso señalados especialmente como el puente infernal, la subida rompe piernas, el paso de los lumbares rotos, etc.

Ishtar, cabeza visible de la organización de la prueba, reconocía que la carrera será “espectacular” y advertía que el recorrido “le va a gustar mucho a los que son practicantes de este tipo de carreras, pero hay que venir bien preparado porque las dos distancias te llevan muy al límite y si no estás fuerte y preparado habrá mucha gente que no termine y no se pueda llevar la medalla de finisher Berserker”.

Las inscripciones, que se cierran este lunes, se pueden hacer a través de la página www.gestportcanarias.com y entre los deportistas que ya han confirmado su presencia en la prueba están el duro Javi Culata Rodríguez, el grancanario Manu, Yeray (Street Work Out), Poma, Fran, Aissa, Karina, Débora o la campeona mundial de kick boxing Mar Rodríguez, asidua en estas pruebas extremas.