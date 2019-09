Concierto de San Juan, en Arafo

El último domingo del mes de agosto, un día radiante y caluroso, se celebró en el Centro Cultural y de Recreo de la Villa de Arafo –el Auditorio Juan Carlos I sigue en obras- el tradicional concierto dedicado a nuestro patrón San Juan Degollado, en el día principal de las fiestas patronales.

El concierto comenzó a las 13.00 horas, a continuación del traslado del Pendón y de la misa solemne. Este año lo llevó a cabo la Sociedad Filarmónica Nivaria dirigida, magistralmente, por su titular Miguel Ángel Expósito Marrero y por el director invitado José Alberto Pina, un joven director y compositor murciano que nos deleitó con dos bellísimas obras, compuestas por él, y con su elegante dirección.

El programa que se ofreció fue el siguiente:

DANIELA GÓMEZ DE LOS ÁNGELES, pasodoble de concierto (Sergi Pastor). SPOTLIGHTS, for saxophone Quartet and Concert Band (Thomas Doss). POMPEI (José Alberto Pina). THE GHOST SHIP (José Alberto Pina).

Mención especial merece el cuarteto de saxofones Iberian Quartet, constituido por cuatro saxofonistas de élite: una vasca, Patricia Aller (saxo barítono), dos portugueses, Luis Coelho (saxo tenor), Pedro Melo (saxo alto) y un canario, concretamente un arafero, que fue componente de La Nivaria, Antoine Flores (saxo soprano). Cuatro jóvenes que dominan ese hermoso instrumento de viento. Son unos virtuosos del mismo.

Han estudiado con los más destacados profesores en distintas universidades de España y del extranjero. Es un grupo relativamente joven, ya que comenzó su andadura musical en 2016. Han actuado en diversas ciudades españolas, en Portugal, Zagreb, etc. El próximo concierto será en Barcelona. Han tenido una excelente acogida de crítica y público, en todos los lugares donde han dado muestra de su buen hacer musical.

En Arafo fueron muy aplaudidos al término de la obra SPOTLIGHTS en la que actuaron conjuntamente con La Nivaria. Las ovaciones dieron lugar a que el cuarteto nos brindara una propina: TANGO VIRTUOSO, pieza en la que cada uno de ellos demuestra su valía, su perfección y su dominio del saxo. Al mismo tiempo llevaron a cabo una coreografía. Fue una actuación de las que dejan huella.

Las dos últimas obras del concierto fueron dirigidas por su compositor José Alberto Pina: POMPEI, es una partitura que está inspirada en la antigua ciudad de Pompeya, cuando en el año 79 d.C. el Vesubio entró en erupción. Es una obra plena de nobleza, misterio, épica, aventura… en la que juegan un primordial papel el lirismo del viento-madera y la espectacularidad del metal y la percusión. THE GHOST SHIP, trata del naufragio del trasatlántico SS American Star. Este barco sufrió una fuerte tormenta y cuando era remolcado, sin motivo alguno, el remolcador cortó el cable y el buque quedó a la deriva, tras varios días sin saber de él, apareció en la playa de Garcey de Fuerteventura, partido por la mitad. Fue objeto de misteriosos sucesos. Es una obra llena de energía, misterio e intensidad.

Los espectadores se volcaron con ellos. Los tres pisos del salón de actos del Centro nos mostraban a un público entusiasta.

Al término de Ghost Ship, tuvieron que ejecutar un pequeño bis de la misma, ya que así lo demandaban los entregados asistentes que no dejaban de ovacionar, puestos en pie. El compositor tuvo la deferencia de pasarle la batuta al director titular para que fuera éste el que dirigiera la terminación del concierto. Un hermoso gesto que no pasó inadvertido y con el que José Alberto Pina quiso agradecer, a Miguel Ángel Expósito, la labor desempeñada.

Al término del acto, el señor Pina se dirigió a los presentes y comentó que estaba muy contento de cómo había transcurrido el concierto y de la buena acogida del público. Se encontraba gratamente sorprendido de como lo habían recibido y agasajado los araferos durante los días que estuvo en nuestro pueblo y que regresaba a Murcia muy contento.

El compositor dirigió sus obras y les dio su toque particular, nadie mejor que él, porque son sus creaciones. Efectuó algunos ensayos en los días previos, quedando positivamente asombrado del nivel musical de la banda y de la notable ejecución de las obras.

Curriculum musical, resumido, de José Alberto Pina:

• Este joven director y compositor murciano es un referente en la música para vientos y percusión en España.

• Finalizó los estudios de Dirección de Orquesta en el Conservatorio Superior de Música de Murcia con José Miguel Rodilla. Ha recibido clases de perfeccionamiento de grandes profesores españoles y extranjeros.

• Ha ganado del primer Concurso de Dirección de Orquesta Ciudad de San Vicente del Raspeig y el primer Concurso Nacional de Dirección de Bandas Ciudad de Puertollano.

• Ha obtenido el primer premio en el concurso de composición para bandas de La Font de la Figuera y premiado en el II Concurso Iberoamericano de Composición para Banda Vila de Ortigueira con la obra EL TRIÁNGULO DE LAS BERMUDAS.

• Ha desarrollado su actividad como compositor en la Editorial Holandesa Molenaar Edition con la que graba varios CDs sobre su música.

• Ha sido y es invitado a dirigir bandas y orquestas en España y en el extranjero.

• Se le ha nominado a los Hollywood Music in Media Awards por la obra THE ISLAND OF LIGHT.

• Ha sido jurado de certámenes y ha realizado charlas, cursos y MasterClass de dirección y composición, siendo sus trabajos interpretados en todo el mundo.

Fue un maravilloso concierto con obras intensas, difíciles y plenas de matices, que La Nivaria ejecutó con perfección. Todo ello conlleva un arduo trabajo de los instrumentistas y sobre todo de su director titular, Miguel Ángel Expósito, que se desvive por su banda, y que ha luchado con esfuerzo y continuidad, para sacar adelante este importante concierto. Desde hace meses se ha ido trabajando en ello, especialmente en este último, en el que han tenido que ensayar a diario, varias horas, ensayos agotadores, teniendo en cuenta que es verano y que agosto ha registrado altas temperaturas. Ha valido la pena porque el resultado ha sido fantástico.

Enhorabuena a los componentes de la Sociedad Filarmónica Nivaria, a su director titular, al director invitado y, por supuesto, a los saxofonistas de Iberian Quarter.

Fue un concierto magnífico, singular, memorable…