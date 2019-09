Curbelo logra al segundo intento que ASG tenga su grupo parlamentario

La incertidumbre era nula. Casimiro Curbelo ha cobrado una letra. El pleno del Parlamento de Canarias despachó ayer en quince minutos la reforma del Reglamento de la Cámara para que Agrupación Socialista Gomera (ASG) tenga un grupo propio, sin las incomodidades del estudio compartido por cinco en los inicios de la décima legislatura. Ciudadanos se abstuvo. Vidina Espino y Ricardo Fernández de la Puente se quedan el adosado en alquiler, con “simpatía, elegancia y rigor”. En la exposición de la iniciativa, sin enmiendas (retiradas) aunque con correcciones técnicas que sorprendieron a CC-PNC y al PP, el portavoz de ASG se mostró exultante y enormemente agradecido.

“Ganamos en pluralidad y en visibilidad”, se felicitó. No está en sus manos impedir que las sesiones sean más tediosas. El Legislativo autonómico se ha ampliado de 60 a 70 escaños y, en breve, de seis a siete grupos.

La adaptación consiste en retocar el artículo 24 de manera que el mínimo para constituir un grupo parlamentario sea tres y no cuatro. El 13 de marzo, el pleno había aprobado por unanimidad la modificación de este código interno después de un tenso debate caldeado por un error en la votación del PP, en dos ocasiones, en relación a la propuesta de ASG que al cabo de siete meses ha salido adelante. Casimiro Curbelo amagó con acudir a los tribunales. “Sentamos un precedente de justicia y equidad para ejercer todos el pleno derecho a la función política y de representación democrática con total autonomía”, arguyó ahora. “Hemos dado una respuesta adecuada, racional, inteligente y proporcionada”. El hoy vicepresidente del Gobierno regional, Román Rodríguez, de Nueva Canarias, tachó de “incalificable” que ASG intentara “aprovechar” un fallo para sacar “ventaja” política. “Lejos de ser un privilegio para ASG, se trata de un derecho que nos equipara a otras 11 comunidades autónomas”, sentenció Curbelo este miércoles. Por Podemos, Noemí Santana, la actual consejera de Derechos Sociales, le afeó entonces la descortesía y Dolores Corujo (PSOE) espetó: “Se ha visto cuál es el talento suyo. Cuando le interesa, bloquea; cuando no le interesa, veta y amenaza”. El único que lo apoyó en su reivindicación fue CC, que necesitaba a ASG para la estabilidad del Ejecutivo. Curbelo vaticinó que el “bochorno” no se iba a repetir. Los signatarios Acuerdo para un Gobierno de Progreso y de Cambio para Canarias (PSOE, NC, Podemos y ASG) se comprometieron en junio a promover la modificación, que entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

“¡Qué bien!”, exclamó Casimiro Curbelo. “Me siento atendido de una forma generosa por parte de la voluntad de los distintos grupos parlamentarios”. El presidente del Cabildo de La Gomera proyectó la influencia territorial: “En una situación excepcional, El Hierro, una circunscripción de tres diputados, también podría beneficiarse”.