Dámaso Rodríguez: “La lucha, nuestro deporte ancestral, es anterior a la Conquista, eso nadie lo discute”

Como aficionado de siempre, sus ojos han visto a la flor y nata de la lucha canaria. Quiso ser periodista, pero al ponerse a trabajar a una edad muy temprana y no haber podido ir a la Universidad, su futuro en lo laboral tuvo otros derroteros. Dependiente, empleado en un supermercado y hasta vendedor, Dámaso Rodríguez sacó unas oposiciones al Ayuntamiento de Arona y es funcionario desde hace más de 30 años.

-¿De dónde le viene su afición a la lucha canaria?

“En los años 60, mi familia emigró a Taco desde el sur y nos fuimos a vivir a la zona de Tíncer. Un día, por auténtica casualidad, acudí por iniciativa propia a un encuentro de lucha que había con motivo de las fiestas de San Luis Gonzaga, en Taco, y vi mi primera luchada. A partir de ahí, me aficioné. Por pura casualidad. Tradición familiar no, porque en el sur no había lucha en esa época. Sólo llegaba hasta Fasnia y, de ahí para acá, en esos años, no había nada de lucha canaria”.

-¿Cuándo tuvo noción de sus primeras imágenes sobre la lucha canaria?

“Sería a finales de los años 60 y principios de los 70, en Taco, en esa luchada que te comenté anteriormente. No había televisión y la única opción que existía era ir a ver la lucha a los terreros. Creo recordar que en la citada luchada estaban Santiago Ojeda y Babache, dos grandísimos luchadores ya fallecidos”.

-¿Cuándo se puso por primera vez una ropa de brega?

“Me la puse por primera vez en el I Curso de Monitores de Lucha Canaria. Tendría cerca de 30 años. La camisa y el pantalón fue un regalo del palmero Roberto Martín, natural de Tazacorte. Fue luchador y mandador del Tacuense y la persona que le puso el nombre a los Parri. Roberto me regaló la ropa de brega para que hiciera el curso de monitores y poder hacer las prácticas pertinentes. Primero fui aficionado; luego, informador de lucha y, más tarde, saqué el título de monitor de lucha canaria”.

– ¿Y la primera vez que estuvo en un terrero? ¿Cómo era?

“Claro, al aire libre. Hasta hace pocas décadas, todos los terreros eran descubiertos. El primero en el que estuve fue el terrero que se montó para las fiestas de San Luis Gonzaga, en Taco”.

-¿De adolescente, a qué se quería dedicar profesionalmente?

“A mí siempre me gustó ser periodista. Sin embargo, como tuve que empezar a trabajar tan joven, ya después del bachiller, que lo tuve que hacer en el nocturno, no fui a la Universidad. Esa afición que tenía a la lucha canaria propició que pudiera hacer algunas cosillas en la radio comenzando a finales de los 70. Concretamente fue en 1979. El inicio fue en Radio Juventud de Canarias, con el Grupo XDC. Mi primer trabajo fue como dependiente en el Mercado Nuestra Señora de África, donde estuve un año. Luego, otro año como empleado en un supermercado pequeño que había en la Rambla de Pulido. Después, con 18 años, me fui a una representación con un agente comercial de vendedor, en la Calle San Francisco. Con 31 años, me presenté a unas oposiciones en el Ayuntamiento de Arona. Desde 1987 y hasta la fecha sigo de funcionario”.

-¿Qué nos puede decir de su trayectoria en la lucha?

“Nunca fui luchador y, por lo tanto, tampoco mandador. Como aficionado disfruté muchísimo, satisfacción que se mantuvo cuando me convertí en comunicador. En mi última etapa fui presidente de dos equipos vecinos en la zona sur, en diferentes épocas. Uno fue el Chijafe, donde estuve entre diez y doce años, aproximadamente, mientras que el otro club fue el Chimbesque de San Miguel, en el que permanecí tres años”.

-En su opinión, ¿la lucha canaria ha ido de más a menos en cuanto a seguimiento?

“Esto ha sido por ciclos. Yo he conocido una época, en la que no había muchos equipos en categoría Preferente. Vi luchar a Juan Barbuzano en su etapa final como bregador, pero en la época posterior mandaban más Melquiades y el Parri, que eran casi los que decidían las Ligas en Tenerife. Había otros luchadores como Valencia, Antonio Cruz, El Palilla, Antonio Elías El Verga, etc.., que también eran de primera fila, pero Melquiades y el Parri estuvieron durante una década disputando los títulos ligueros. En esa etapa, las instalaciones, hasta que comenzó a finales de los 80 el Plan del Cabildo de construir los terreros cubiertos, eran al aire libre y se nos decía que no podíamos captar a jóvenes practicantes, ya que no éramos capaces de competir con otros deportes, que sí disponían de mejores instalaciones. Desde mi punto de vista, ahora no estamos en un buen momento. Ahora, en Tenerife, hay siete equipos de Preferente y siete equipos de Segunda Categoría. Catorce equipos seniors son muy pocos. Con ello quiero decir que, a pesar de las buenas instalaciones que tenemos, ha descendido el número de practicantes”.

-¿Qué es para usted la lucha canaria?

“En concreto, para mí lo es todo, aún reconociendo que no está en su mejor momento y que hay cosas que son mejorables. Creo que se sigue improvisando mucho. Pero es nuestro deporte ancestral, de antes de la conquista. Es algo que está más que discutido y demostrado. Se trata de una lucha en la que se enfrenta a cualquier modalidad del mundo y casi siempre salimos victoriosos. Es una lucha muy completa. Incluso, con los coreanos, agarrándonos en su modalidad que es la lucha Ssireum, hemos podido ganarles”.

-Cite quiénes han sido para usted los cinco mejores luchadores de la historia.

“Es muy difícil, porque ya sabes que las épocas son diferentes. Los luchadores de antes tenían menos peso que el que tuvieron gente como el Parri y Melquiades. En los últimos años, siempre ha predominado el peso, aunque ahora se están ocupando más de trabajar este tema. Ha habido luchadores como Angelito El Zapatero, de principios del siglo pasado; Ramón Méndez, luchador herreño, que incluso compitió en Cuba y tatarabuelo del Pollito de La Frontera; Francisco Marrero Gutiérrez, Pancho Camurria, a quien no pude ver sobre el terrero, pero sí tener el placer de realizarle una entrevista antes de fallecer; El Palmero, que estuvo muchas temporadas luchando en Gran Canaria; gente como El Pala; los Chavales, sobre todo el II y el III, al menos en mi opinión. En definitiva, me resulta complicado citarte una lista de cinco, porque ha habido muchos y muy buenos”.

-¿Cuál ha sido la trayectoria de Dámaso Rodríguez en los medios de comunicación?

“Empecé en el Grupo XDC, en Radio Juventud de Canarias, en la emisora que había en la histórica Ciudad Juvenil. Luego, con el programa Terrero, estuve muchísimos años en Radio Cadena y en Radio-5. Durante esa etapa pasé dos años trabajando en Jornada Deportiva, redactando unas cuatro páginas a la semana y lo compaginaba con el programa en Radio Nacional. También formé parte de La Gaceta de Canarias, cuando se fundó en noviembre de 1989, aunque no estuve demasiado tiempo al causar baja por enfermedad. Eso sí, lo dejó en las buenas manos de José Peraza. No olvido una serie de colaboraciones que hice para DIARIO DE AVISOS. Asimismo hice mis pinitos en Televisión Española, con el programa La Luchada, en labores de comentarista y realizando entrevistas durante un mes, en una serie de mini contratos por cuatro programas”.