El reencuentro más tenso: Aurah y Suso se vuelven a ver en ‘Viva la vida’ después de nueve meses

La exconcursante canaria de ‘GH VIP’ y ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, Aurah Ruiz, se ha reencontrado hoy con Suso, su expareja, después de nueve meses sin verse las caras ni mantener ningún tipo de contacto. Ha ocurrido en el programa de la misma cadena, Telecinco, ‘Viva la vida’, dirigido por la presentadora Enma García. “Hay cosas que no le he dicho y hoy se las voy a decir a la cara, porque él no sabe lo que pienso”, comentó la canaria antes de volver a ver al también exconcursante de ‘GH Vip’, ‘Supervivientes’ y ‘Mujeres y Hombres y Vicebersa’.