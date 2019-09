Fepeco pide al Gobierno la creación de una mesa multisectorial para analizar la situación del turismo

Ante las reiteradas noticias negativas de las últimas fechas, sobre una profundización de la crisis turística y debido a que tiene incidencia en varios sectores económicos, desde Fepeco solicitan al Gobierno de Canarias, que se cree, lo más rápido posible, una Mesa Multisectorial que sirva para que todos los sectores económicos implicados, puedan aportar criterios que permitan hacer frente a la difícil situación que se está planteando y buscar soluciones a las repercusiones adversas que tiene sobre cada uno de ellos. El turismo en Canarias es omnipresente y su repercusión sobre otros sectores económicos, no sólo es evidente, sino primordial para la propia supervivencia de éstos. Con esta Mesa Multisectorial, se trataría de sumar y buscar consensos, para ir todos en la misma dirección, en la búsqueda de remedios satisfactorios.

El sector de la construcción está siguiendo los acontecimientos con preocupación, porque un retroceso del turismo significa la paralización de las obras de rehabilitación hotelera y la suspensión en el tiempo de la construcción de nueva planta alojativa. “Muchas empresas y miles de trabajadores se verían afectados negativamente. En los últimos años, se ha producido una especialización empresarial en ese ámbito concreto de la rehabilitación turística, que puede verse abocado a la desaparición”, declaró el presidente de la patronal Óscar Izquierdo.

Izquierdo recordó que ya “al anterior gobierno de Canarias, le planteamos reiteradamente la constitución de un foro multisectorial para todo lo relacionado con el alquiler vacacional, que no sólo afectaba o incidía en los hoteleros, sino también, en la construcción, el comercio, la agricultura, el ocio, la restauración, etc. No hicieron caso y así les fue en este asunto, fracaso tras fracaso. Esperamos que el actual Gobierno, sea valiente y convoque a todos los sectores económicos afectados por la crisis turística, que es un problema de todos y no de unos pocos”.