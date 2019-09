La ecuación política del ‘impeachment’

Tras una semana agitada en la que la Presidenta del Congreso estadounidense Nancy Pelosi anunció que se abrían procedimientos para un juicio político contra Trump, muchos demócratas celebraron con júbilo la noticia, sin entender, en mi opinión, que se trata de un intento fútil de poner fin al mandato de Trump, y que la acción probablemente le garantizará otros cuatro años más dirigiendo el país hacia la quiebra moral, institucional y económica (artículo para otro día: les adelanto que incluye inflación, salarios cada vez más bajos, una brecha creciente notable entre ricos y pobres, déficit, la multiplicación de la deuda bajo el mandato de Trump, los efectos catastróficos de la imposición de aranceles internacionales, y la negativa a afrontar los daños producidos por el cambio climático en lo que Trump llama “America first”, y yo conozco como “pan para hoy, y hambre para mañana”).

Para quienes apoyaron la decisión -a la que tanto y con tan buen juicio se había resistido Pelosi a sabiendas de que estamos tan solo a un año de las esperadas elecciones presidenciales-, la destitución significará el final de la presidencia de Trump arguyendo que no se trata simplemente de un deseo cumplido para quienes nunca han podido tragar al Presidente, sino de política práctica, enraizada en los precedentes de las destituciones pasadas y en la comprensión de las circunstancias extremas en las que Trump y sus defensores se encuentran ahora.

La acusación es ciertamente, en este momento, un deber ético y constitucional. Pero viene con un costo político que la izquierda, que a menos que juegue muy bien sus cartas y tenga alguna más en la manga, no se puede permitir.

Riesgos para los demócratas

Un Trump desesperado hará todo lo que esté en su poder para explotar la división en el país recurriendo a sus tácticas difamatorias y continuando su victimismo en la famosa caza de brujas.

No hay garantías absolutas de que los demócratas permanezcan tan unidos a medida que avanza la investigación sobre lo que ahora se espera que sea una línea de tiempo acelerada y centrada. Pero Pelosi no habría comenzado este proceso declarando la traición del Presidente de su juramento del cargo, la traición a la Seguridad Nacional y la traición a la integridad de las elecciones estadounidenses, si su intención fuera tan solo echar una pequeña bronca a un niño malcriado, borrón y cuenta nueva. A Pelosi no le gusta correr riesgos, por lo que llegar a esta decisión se basa al fin y al cabo en una cuestión de cálculo.

La ecuación política del ‘impeachment’

Pelosi no quería lanzar una investigación de juicio político. Tampoco otros demócratas de la Cámara de Representantes que temían que pudiera haber consecuencias políticas por controlar y equilibrar a un presidente sin ley ni límites.

Algunos han argumentado que la destitución dividiría a la nación en un momento especialmente polarizado, y posiblemente podría infligir un daño a largo plazo en la oficina de la presidencia.

Otros han cuestionado la sabiduría de acusar a Trump cuando es muy poco probable que el Senado controlado por los republicanos lo condene. En otras palabras, una pérdida de tiempo, ya que el Senado tiene una mayoría republicana unida como una piña para la defensa del presidente.

Pero los elementos disuasivos son importantes. En lugar de centrarnos en lo que la acusación no puede hacer, conviene reflexionar en lo que sí puede. El proceso de juicio político, tal como está ahora, está quebrantado, por lo que es casi seguro que no llevará a la eliminación de Trump, independientemente de cuan condenatorios sean los hallazgos de la investigación. Pero eso no la hace inútil. Pongamos tres consecuencias, de la acusación como ejemplo.

Desgracia pública

La acusación actúa como una forma de desgracia pública. Ser uno de los cuatro presidentes acusados en la historia de Estados Unidos, incluso si lo exonera el Senado, es saber que una mancha se adjuntará para siempre a su presidencia, sus delitos se registrarán de manera prominente. Es una humillación y una advertencia para los sucesores.

En la acusación, el papel de la Cámara de Representantes es presentar el caso y el papel del Senado es juzgar al acusado. El problema que enfrenta Estados Unidos en este momento es que el liderazgo del Senado ha declarado rotundamente que nunca, bajo ninguna circunstancia, condenará al acusado. Dada la supermayoría de dos tercios requerida para la remoción, las garantías de su líder Mitch McConnell tiene peso.

Pero, aún si el Senado no hace nada por condenar los abusos de los que se acusa a Trump, los votantes de alguna manera también estarán juzgando. En 2020, los estadounidenses irán a las urnas. Si la Cámara lleva a cabo una investigación seria y exhaustiva de juicio político, las revelaciones de esa investigación informarán su elección. De hecho, si los republicanos del Senado están obstaculizando la responsabilidad de un presidente claramente corrupto, también podría afectar las elecciones de los estadounidenses en las elecciones al Senado.

Una investigación de juicio político bien construida dañaría la capacidad de reelección de Trump. Por supuesto, la otra cara de la moneda es que un juicio político mal construido lo impulsará a la victoria. Pero los demócratas de la Cámara parecen decididos a construir su caso con cuidado. Pelosi se resistió a la acusación después del informe Mueller, en parte porque la ausencia de colusión lo convirtió en un caso débil para la acusación, en el caso de Ucrania, las evidencias podrían ser notablemente más sólidas.

Trump quería postularse para la reelección en la cima de una economía aparentemente en auge. Ahora se presentará como candidato a la defensiva que sus demandas a Ucrania no alcanzaron el nivel de quid pro quo. No es el mejor de los comienzos.

Mensaje para los países extranjeros

Rusia se vio envuelta en la elección de Trump como presidente en 2016, tal vez satisfecho por el resultado y envalentonado por las pálidas secuelas de la investigación de Mueller, continuó con su política de mafioso -de la que le ha acusado el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes Adam Schiff- posteriormente pidiendo a Ucrania que iniciara una investigación en su nombre, en un esfuerzo por desacreditar a Joe Biden, uno de sus rivales políticos nacionales más formidables.

La pregunta para cualquier país extranjero que enfrenta una oportunidad o solicitud de intervenir en las elecciones de Estados Unidos es qué pueden ganar y qué pueden perder. Para Ucrania, las ganancias potenciales eran claras: ayuda militar y cualquier otra cosa que pudiera derivarse de fomentar la buena voluntad de Trump. Sin embargo, un país extranjero al que se le pide que intervenga en una elección estadounidense puede ver expuestas sus actividades, ocasionando la ira de sus ciudadanos y dando ventaja al partido de la oposición en su país.

¿Puede Trump enfrentar acciones legales y tiempo en prisión si se prueban las acusaciones?

Según la Cámara de Representantes, cualquier multa o tiempo en la cárcel “por crímenes cometidos mientras está en el cargo se deja a los tribunales civiles”. Entonces la respuesta es sí, podría, pero una condena por juicio político del Congreso no significa una condena en el sentido criminal. El presidente aún tiene otros problemas legales relacionados con su presidencia, familia y empresas que se están abriendo camino a través de los tribunales.

La opinión pública

El hecho de que más legisladores demócratas (y algún republicano) se hayan unido a la iniciativa no necesariamente se traduce en un apoyo generalizado por parte de la sociedad americana.

Incluso después de la publicación de un informe del abogado especial Robert Mueller que describe varias instancias en las que Trump supuestamente trató de obstruir la justicia, la mayoría del público estadounidense se opone al juicio político y sus partidarios siguen siendo tan leales como siempre a pesar de sus bajos índices de aprobación.

La campaña de Trump recaudó fondos millonarios inmediatamente después del anuncio de la investigación de juicio político, y los republicanos están apuntando a miembros vulnerables que anunciaron su apoyo al juicio político.

No hay duda al respecto, la insistencia en llevar a cabo el juicio político costará a los demócratas la mayoría en 2020 en la Cámara de Representantes.

Recordemos que antes de Trump, solo tres presidentes en la historia de Estados Unidos habían sido sometidos a un impeachment y ninguno de ellos, ni siquiera Nixon, fue hallado culpable. Trump, difícilmente será el primero.