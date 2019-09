La mujer de Cañizares desvela cómo han afrontado la muerte de su hijo: “Es nuestro héroe”

Después de que perdieran en marzo del año pasado a su hijo, el pequeño Santi, Mayte García, la mujer del futbolista Santiago Cañizares, se ha sentado en el plató de Viva la vida para desvelar cómo vivieron la lucha contra el cáncer y todo lo que han aprendido al respecto.

Con un testimonio completamente impactante, tan emocionada como entera, ha definido a su hijo como “un regalo de la vida”, y habla del esfuerzo que hizo porque su hijo fuera feliz: “Mi ilusión era que volviera a disfrutar de la vida, que volviera a sentir… y lo conseguí. Por eso me ha quedado tanta paz, porque se ha ido rodeado de su familia”, apuntando que el pequeño “no merecía no ser feliz”.

“Era un sabio por todo lo que nos enseñaba. No pudo hablar pero su mirada era muy especial. No tenía miedo a nada, como si supiera cuál era su final y quisiera enseñarnos el significado de la vida. Hasta el último momento me miró con paz, nos enseñó el verdadero significado de la vida”, confesaba Mayte emocionada.

Pero también reconoce que tuvo mucho miedo de que llegase el final y que no estaba preparada, pero “al final fue maravillosa porque le pedí que cuidara de sus hermanas, es nuestro héroe”.

La familia ha encontrado refugio en la fe cristiano, y defiende: “Dios les da las peores guerras a los que pueden superarlas”, explicó, y sentencia: “No tengo miedo a la muerte porque me va a recibir mi hijo”, añadió.