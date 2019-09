Máxima tensión en Sevilla: Letizia abronca a un escolta por no avisarla de un escalón

Los reyes de España llegaron a Sevilla este jueves para asistir a los actos conmemorativos del V centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastían Elcano. Todo marchaba según el protocolo habitual, pero un pequeño obstáculo casi hace tropezar a Letizia, quien ha protagonizado el vídeo de la jornada.

“Ay, que me caigo”, se oye decir primero a Letizia, y al instante acude a su miembro de seguridad y tocándole el brazo le recrimina: “No me has avisado del escalón, ¿no has visto el escalón?”.