Pablo Casado: “Si Sánchez nos aboca a elecciones espero que no le salga gratis”

El presidente del PP, Pablo Casado, ha subrayado este martes tras su entrevista con el Rey que su conclusión de estos últimos meses es que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, nunca quiso formar gobierno. “Si nos aboca a elecciones, espero que no le salga gratis”, ha recalcado.

Así se ha expresado Casado en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso tras ser recibido por Felipe VI dentro de la ronda de consultas que ha llevado a cabo para sondear a los partidos ante una eventual nueva investidura.

“La investidura que supuestamente ha intentado Pedro Sánchez es la historia de un gran vacío y un gran fracaso”, ha subrayado el líder del PP, convencido de que el presidente en funciones “no quería formar gobierno” porque lo que anhelaba desde “el principio eran elecciones”. “Parece que ya lo ha conseguido y espero que si nos aboca a elecciones, no le salga gratis”, ha añadido.

Casado ha dicho desconocer cuál será la decisión del Rey tras la ronda de consultas pero sí ha apuntado tener la sensación de que “ya no es momento para intentar lo que no se ha hecho en cinco meses”. “Creo que para los regates a última hora que pueda plantear ahora Sánchez ya no habría tiempo”, ha indicado.

El líder de los ‘populares’ ha admitido haberse quedado con “pesar” de haber sido parte del engranaje de “un plan prefijado” de Sánchez, que, a su juicio, quería nuevas elecciones prácticamente desde el mismo 28 de abril. “Sánchez, desde 2015, se ha convertido en sinónimo de bloqueo”, ha señalado