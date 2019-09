‘Una espera inalterada’ en Las Catalinas de La Laguna

El Centro TEA Las Catalinas de La Laguna inaugura hoy a las 19.00 horas la exposición Una espera inalterada, comisariada por el historiador de arte contemporáneo y cultura visual Alejandro Castañeda. Se podrá visitar hasta el 27 de octubre.

Dividida en cinco salas-capítulos (Génesis; La espera; Identificar, performar; Una revuelta personal y La alteración), ofrece al público que se acerque a la segunda planta del convento de Santa Catalina de Siena la oportunidad de difrutar de obras de la colección TEA Tenerife Espacio de las Artes, pertenecientes a las colecciones Los Bragales, Ordoñez-Falcón de fotografía y Asociación Canaria de Amigos del Arte Contemporáneo nunca antes vistas, al menos en TEA. Castañeda señaló ayer durante la presentación, en la que estuvo acompañado por Gilberto González, director artístico del centro de arte, que “es un ejercicio sobre la colección TEA y plantea cuáles son los límites” desde la mirada sesgada del propio comisario, poniendo énfasis “en una perspectiva que tenga en cuenta lo subalterno y las minorías, llego a la conclusión que hay rasgos que me interesan en aquellas obras donde están presentes la idea de la espera o de espacio de contingencia”. Afirmó que se vio condicionado por el lugar de la exposición, un convento, pero “ese trabajo desde el conflicto es importante”.

Las obras que los visitantes podrán disfrutar son: Óxidos II (1993), de María Belén Morales; Estructura metálica (1971), de Elvira Alfageme; White man comming (1981), de Laurie Simmons; Tres tipos esperan (1996-1997), de Txomin Badiola; Autorretrato (1990), de Juan Hidalgo; De la serie Selfportraits (1990-1998), de Sarah Lucas; Shadows 1, 2 (2005), de Ana Laura Aláez; Serie Cantera (2001-2001), de Juan Urrios; Verklarte Nacht (Noche transfigurada) (2016), de Laura González Cabrera; Sin título (2007), de Carlos Rivero; Serie Transexuals (2001), de Valérie Belin; Betty talks, Part I (2001), de Anita di Bianco; Pending (water) (2004), de Christina Benz; Fábula a destiempo (1966), de Javier Codesal; y Untitled (Animated Cosmology: Birth of the heads of the angels before birth) (2005), de Matt Mullican.