La defensa de Clavijo mete prisa al juzgado para que envíe su causa al Supremo

La defensa del expresidente de Canarias, Fernando Clavijo, imputado en el conocido como caso Grúas, ha presentado un nuevo escrito en el Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, donde se instruye la citada causa, para que se de prisa en emitir un dictamen sobre la petición hecha por Clavijo para que el juzgado “se abstuviera de seguir instruyendo” la causa y la elevara al Tribunal Supremo, dada la condición de aforado del expresidente canario. Según el escrito de alegaciones presentado por el letrado José Choclan, y al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, no solo se insiste en que su defendido es aforado, sino que, además, le recuerda al tribunal que el nombramiento de Clavijo como senador no se va a ver alterado por la convocatoria de nuevas elecciones.

El abogado apremia al tribunal para que se pronuncie, habida cuenta de que el juzgado, el pasado 13 de septiembre, dio cinco días para alegar a la petición hecha por Clavijo y que, transcurrido 13 días “el Ministerio Fiscal no ha presentado informe alguno. Tampoco ha interesado, por medio de la excitación que establece el artículo 21 LECrim, que se proceda conforme a lo establecido en la Ley procesal una vez acreditada la condición de senador del Excmo. Sr. Clavijo”.

Así, el letrado suplica al juzgado que, “teniendo por hechas las anteriores manifestaciones, se acuerde conforme a lo solicitado, abstenerse de todo procedimiento con relación al Sr. Clavijo y elevar la presente causa, sin más dilación, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con atenta exposición razonada, por resultar el Alto Tribunal competente para el conocimiento de la causa seguida contra el senador Sr. Clavijo”.

La insistencia de la defensa del expresidente en señalar una y otra vez la condición de senador de su defendido y, por tanto, de aforado, choca con las explicaciones que en su momento dio tanto el político lagunero como el secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, cuando desvincularon en su día la elección como senador de Clavijo de su imputación por el caso Grúas. Tanto con la petición inicial como con las alegaciones con carácter de apremio que ha presentado Choclán, los hechos confirman ahora que, en realidad, lo que se buscaba con el nombramiento como senador, no era otra cosa que beneficiarse de tal privilegio para que sea juzgado por el Tribunal Supremo y no, como ocurre con cualquier otro ciudadano de Canarias, por un tribunal de las Islas. A este respecto, hay que tener en cuenta que el aforamiento es un privilegio otorgado directamente al Senado como órgano y no a cada senador personalmente.