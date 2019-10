Miley Cyrus ingresa en el hospital

Menudo susto se han llevado los fans de Miley Cyrus cuando la cantante ha publicado una fotografía en el hospital, tumbada en la camilla, con un camisón hospitalario y una intravenosa en el brazo. Aunque ella no ha confirmado cuál es el problema de salud que le ha obligado a ser trasladada al hospital, los medios estadounidenses apuntan a que la cantante sufre amigdalitis, una dolencia complicada para todos aquellos que se dedican al mundo de la canción.

Pero, parece ser que Miley se está tomando su ingreso con humor. La cantante está documentando todo el proceso mediante las historias de su cuenta de Isntagram. “¡Intento sanar lo más rápido posible para llegar a Gorillapalooza con The Ellen Show, Portia De Rossi y Bruno Mars este fin de semana!¡Enviadme buenas vibraciones! Espero que los dioses y estrellas del Rock me envíen un impulso de pillería y me ayuden a patear esta mierda a la basura de donde pertenece”, ha escrito la cantante junto a su primera publicación, haciendo referencia a como está invitada al Gorillapalooza, que se celebrará este fin de semana en Hollywood en busca de recaudar fondos para la conservación global de las especies en peligro de extinción.

UN CAMISÓN A LA ÚLTIMA

En las siguientes historias, Miley, acompañada de su madre, ha enseñado como transformaba su camisón de hospital y mejoraba su aspecto para sentirse mejor consigo misma. Primero, y gracias a la ayuda de su madre, se ha lavado el pelo: “Como te presentas ante ti misma puede determinar como te sientes. Gracias mamá por ayudar a que esta pequela enferma luzca un poco mejor lavando mi pelo por mi. ¡Mi madre es la mejor!”, escribe, enseñando una foto de ambas en el baso del hospital.

Después, la estrella ha enseñado su nuevo modelito, que no es otro que el camisón del hospital con unos arreglillos. La cantante y su madre le han cortado las mangas y el cuello a la prenda, convirtiéndose en un pijama de tirantes mucho más sexy y atrevido, tal y como Miley se describe a sí misma. Además, a pesar de que la joven no lleva más que unas horas ingresada en el hospital, ya ha recibido su primer ramo de flores, un conjunto de girasoles y rosas acompañado de un globo en el que puede leerse ‘te quiero’, como bien se ha encargado de mostrar.

Siguiendo su línea bromista, Miley aparece en la siguiente fotografía tumbada y sonriente en su cama de hospistal, rodeada de pétalos de rosa. ¡Así cualquier se toma con mejores modos una enfermedad! Parece que a la cantante no le están faltando cuidados y cariñitos.

LA VISITA DE CODY SIMPSON

Un rato después, Miley volvió a sus redes sociales para anunciar que iba a recibir la visita de su mejor amigo, que dadas las circunstancias no cabía duda de quién iba a ser. Tres horas más tarde, la cantante publicaba una fotografía de ella y Cody Simpson, su nuevo amor, acurrucados en su cama de hospital. Para amenizar la velada, Cody no solo se presentó con un ramo de rosas, sino que también cargó con su guitarra y estuvo cantándole a Miley al oído una canción compuesta solo para ella. ¡Pero qué romántico! Esperamos continuar sabiendo el estado de la cantante de su propia mano.