Pedro Ramos: “La marcha de Clavijo a Madrid simboliza el fin de la era CC”

El Parlamento de Canarias lo eligió en julio como uno de los tres senadores por la comunidad autónoma, con la particularidad de que Pedro Ramos no era diputado regional. Nunca antes había ocurrido. Doctor en Psicología, a este miembro del Comité Federal del PSOE le importa la política, pero no le obsesiona. Prefiere la sombra de la responsabilidad a los focos de la notoriedad.

-¿Por qué alguien tan relevante en un partido político no se ha prodigado en los medios de comunicación?

“Cierto es que hace seis años que hice las últimas declaraciones públicas. Fue a través de una entrevista en este medio de comunicación y con el mismo periodista. La razón de que sea así es sencillamente que nunca ha estado en mi ánimo hablar por hablar… Ni en el ámbito público ni en el profesional ni siquiera en el personal. En definitiva, porque la notoriedad pública no constituye un rasgo característico de mi perfil. Probablemente también sea uno de los motivos por los cuales nunca he tenido querencia por ocupar puestos destacados en las listas electorales. Siempre lo hecho con el objetivo de apoyar una candidatura en concreto o para cubrir vacantes de última hora”.

-Un perfil político-técnico…

“Bueno, he buscado fundamentalmente la eficacia de los resultados de mi aportación”.

-Con el marchamo de pionero en determinadas circunstancias, por lo que se ve…

“La realidad es que fui el primero en asumir la Dirección General de Protección del Menor y la Familia, y hace tres legislaturas impulsé la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde la Dirección General de Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana. Ahora me ha tocado ser el primer senador autonómico de Canarias designado por el Parlamento sin ser diputado”.

-¿La salida de Fernando Clavijo al Senado simboliza el fin de la era de Coalición Canaria?

“Yo diría que sí. El fin de la era de Coalición Canaria en la isla de Tenerife es un hecho relevante, de primer orden político para el que se han necesitado veintiséis años. Tanto en Santa Cruz y La Laguna como en el Cabildo se han materializado unos pactos que han propiciado nuevas expectativas y, sobre todo, compromisos programáticos y principios, con un nuevo sello, del Partido Socialista, basados en el progreso, la justicia social, la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático, la igualdad de oportunidades… Aquellos valores que hoy son referencias del devenir del PSOE, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, en una vertiente progresista moderada”.

-Una curiosidad: ¿por qué el pacto de las izquierdas en La Laguna ha sido posible tras las elecciones del 26 de mayo de 2019 y no en el periodo precedente, cuando los números también daban?

“El hecho preciso del porqué no fue posible en la etapa anterior y sí en la presente lo han determinado las normas y los estatutos del partido. La decisión de llegar a un pacto en La Laguna no recaía en la ejecutiva y en la asamblea local. Por ser un municipio de más de 50.000 habitantes, esa potestad correspondía a la ejecutiva regional con el visto bueno de la federal. En el último congreso, uno de los compromisos que auparon a Pedro Sánchez a la secretaría general fue el de abrir cauces de participación a la militancia. Eso ha propiciado que, en La Laguna, la ejecutiva local autorizase explorar un pacto de progreso, nombrara una comisión, de la que tuve el honor de formar parte, y que el proceso culminara con la aprobación en la asamblea por el 98,5% de los votantes del PSOE”.

-Han transcurrido los cien días. ¿Qué tal?

“Va a buen ritmo, a buena marcha. El pacto se sustenta en cuatro principios: la justicia social, el desarrollo sostenible, el enfoque integrado de género y en la estabilidad y bueno gobierno. Son los que han venido rigiendo los destinos de La Laguna y los que seguirán guiando el cumplimiento de las 231 medidas o compromisos que conforman el acuerdo entre el PSOE, Unidas se puede y Avante cara a mejorar el bienestar de la ciudadanía. Estoy seguro, convencido, de que este pacto proporcionará grandes frutos y de que durará los cuatro años. Era lo que necesitaba y demandaba La Laguna”.

-El Ayuntamiento de Santa Cruz y el Cabildo de Tenerife completan la trinidad del cambio…

“Con respecto a Santa Cruz, cabría destacar que Patricia Hernández es la primera mujer en toda la historia del municipio que llega a la alcaldía. Para mí, un hecho trascendental. La alcaldesa y su equipo de gobierno están trasladando a la opinión pública medidas que en definitiva ponen de manifiesto la voluntad de reforzar todos los servicios, programas y prestaciones públicos encaminados, al igual que en La Laguna, a apuntalar la justicia social, el desarrollo sostenible, el bienestar… Ello, con iniciativas como el fomento de la vivienda y los aparcamientos públicos, entre muchas otras. En el PSOE sabemos que ampliar y robustecer derechos fundamentados en lo público consolida el significado y la esencia misma de los valores democráticos. En cuanto al Cabildo, observo que las acciones del Gobierno de Pedro Martín hacen hincapié en la justicia social y en mejorar la movilidad en la isla a través de la red viaria, que hoy es deficiente y provoca que muchos ciudadanos lo pasen mal intentando trasladarse de un lugar a otro. No se nos escapa que la mejora en la movilidad beneficia y potencia el desarrollo económico de Tenerife. Por otro lado, espero que se haga realidad el deseo y el sueño de más de dos décadas de contar en el Norte y el Sur con auténticos hospitales comarcales de segundo nivel y, de paso, desatascar el tráfico derivado de los desplazamientos por motivos de salud desde el norte y el sur de la isla a la zona metropolitana”.

-¿Y el Gobierno de Canarias?

“Es un pacto que pivota sobre ocho ejes, que inciden en lo social, el empleo, la economía, el desarrollo sostenible, la lucha contra el cambio climático, la regeneración democrática, la modernización de la estructura administrativa, la equidad en la fiscalidad y en una agenda de relaciones institucionales con la Administración General del Estado que se basa en el entendimiento y en el respeto de nuestras singularidades”.

-La confrontación conduce a la colisión. ¿Las relaciones del Ejecutivo regional con el central se han reconducido?

“En la última fase del Gobierno anterior, esas relaciones estaban más fundamentadas en estrategias políticas que en lograr lo que los ciudadanos de Canarias se merecen, que se les otorguen los derechos que establecen nuestros marcos legislativos y jurídicos. Se ha utilizado la confrontación como arma para obtener rédito político, votos. Ahora se ha entrado en una vía de entendimiento y confío en que continúen por esa senda, porque sería una señal de que el consenso trae avances”.

-¿Hasta cuándo habrá que estar pagando los intereses de la herencia de CC?

“Esa es una pregunta nada fácil de contestar, porque son muchos los que se pueden cuantificar y tengo la impresión de que son otros tantos muchos los que aún no se han cuantificado”.

-¿Cuál es la utilidad de la llamada Cámara de representación territorial, que funciona más como de segunda lectura?

“De acuerdo con la Constitución española, el Senado tiene tres funciones básicas generales: la legislativa, aprobar los Presupuestos Generales del Estado y es una Cámara de control a la acción del Gobierno. Además, existen procedimientos de control e impulso político que permiten que los senadores de cada una de las circunscripciones lleven el debate territorial e instar al Ejecutivo a que adopte medidas de mejora para la ciudadanía en los distintos territorios. Desde el punto de vista de la iniciativa política, hay un espacioso marco de acciones que posibilita el acercamiento a lo que realmente debe ser el Senado. Una petición reiterada en el tiempo, incluida en todas las campañas electorales, es el desarrollo legal que permita que el Senado se convierta al cien por cien en una Cámara de representación territorial. Para lograr esto, se requiere el consenso entre las fuerzas políticas y una mayoría suficiente que permitan que todas esas modificaciones y nuevas aportaciones hagan efectivo el anhelo de muchos años”.

-Actualmente guarda unos instrumentos en el cuarto de las herramientas que se usan poco…

“Efectivamente, la Comisión General de las Comunidades Autónomas y la Conferencia de Presidentes… No han tenido una continuidad en el tiempo y tampoco se han debatido cuestiones que produzcan consecuencias directas e inmediatas en el bienestar de la ciudadanía”.

-Seis meses de legislatura y otra vez a las urnas. ¿A qué se debe el bloqueo?

“Desde la moción de censura, en mayo-junio de 2018, el PSOE ha ganado todas las elecciones. Creo que en el trasfondo de este bloqueo subyace solo una estrategia política, que consiste en impedir la consolidación del Partido Socialista y su líder, Pedro Sánchez, una vez que su Gobierno progresista que demostró, en sus diez primeros meses a rendimiento total, que está por la transformación y la mejora de la vida de los ciudadanos; principalmente, los más necesitados. Ahí están las múltiples medidas de carácter social que se han adoptado. Entiendo que el interés partidista ha prevalecido sobre la responsabilidad de todos y el compromiso de permitir que España avance y dar salida a los múltiples desafíos planteados y que en estos momentos están pendientes de resolver. Queda bien claro que, si alguien tenía voluntad de que existiese un Gobierno, ese fue Pedro Sánchez. El presidente lo intentó por activa, por pasiva y por voz perifrástica”.

-¿Con qué perspectivas concurre el PSOE?

“La ciudadanía es sabia. Los problemas en democracia siempre se resuelven con más democracia, atendiendo a nuestras propias normas democráticas. Por lo tanto, vamos a las urnas ante una realidad política insuperable. Las elecciones del 10 de noviembre nos ofrecen, sin ningún equívoco, un partido cohesionado, con un proyecto definido y un líder afianzado”.

-¿Qué significado encierra el lema de la campaña?

“El mensaje que transmite el lema de la campaña del Partido Socialista es de esperanza y una invitación a la reflexión, porque España no se ha paralizado a pesar del bloqueo a que lo han sometido tanto las fuerzas políticas de izquierdas como de derechas. Por eso, en el único interés de que España avance, se necesita un Gobierno progresista a partir del 10 de noviembre”.

-A punto de conocerse la sentencia del juicio en el Tribunal Supremo al proceso separatista catalán, los secesionistas siguen mandando a la puñeta al Estado de derecho y reclaman indultos con insultos… ¿Adónde nos llevará este desvarío?

“Los últimos acontecimientos no contribuyen a apaciguar los ánimos para un diálogo sereno y sincero dentro de los márgenes de la Constitución y del Estatuto de Autonomía. En pro de la convivencia, les pedimos que condenen la violencia”.

-Unos días antes de la cita con las urnas se cumplirá un año del nuevo Estatuto de Autonomía y de la reforma del REF. ¿En qué lo ha notado la población?

“Este Estatuto de Autonomía de última generación nos brinda aspectos novedosos relevantes, entre los que destacaría la posibilidad de que se acuerde una renta de ciudadanía contra la exclusión. Potencia los cabildos y otorga mayores competencias en vivienda, urbanismo, en gestión de impuestos. También reconoce las aguas de Canarias y la condición de región ultraperiférica, incorpora la capacidad de disolver el Parlamento y ya se ha materializado la reforma del sistema electoral, con 70 escaños y dos listas complementarias (las siete insulares y la regional), además de la supresión de los aforamientos, como ha ocurrido con el presidente del Gobierno anterior [Fernando Clavijo, investigado en el caso Grúas]”.

-¿Por eso se ha ido al Senado?

“Probablemente así sea, aunque, desde el primer minuto, ha sido un grito constante en los medios de comunicación. En lo referente al REF, destacaría el incremento de las subvenciones al transporte tanto de personas como de mercancías y por vía aérea o marítima, las ayudas a la energía eléctrica, a la desalación de agua para uso agrícola, una partida de los Presupuestos Generales del Estado para combatir la pobreza si los indicadores canarios se mantienen por debajo de la media nacional y los incentivos a la contratación. El blindaje del Régimen Económico y Fiscal ha supuesto un importante paso hacia adelante”.

-¿Sirve de cojín para amortiguar el golpe del brexit?

“El estatus de región ultraperiférica de la Unión Europea es una garantía y no me cabe duda alguna de que las administraciones implicadas harán un esfuerzo conjunto, coordinado, para salvaguardar los derechos y los intereses de Canarias ante el reto de la salida del Reino Unido”.

-¿El modelo turístico de Canarias ha quedado al desnudo con la quiebra de Thomas Cook?

“Este episodio nos debe inducir a razonar y actuar. El retorno de los turistas a sus orígenes se ha acometido de manera fluida. Hay que evitar por todos los medios que se destruya empleo como consecuencia de este hecho inesperado aunque previsible. En ese sentido, el Gobierno central ha diseñado un ambicioso plan de choque y el regional permitirá retrasar el cobro del Impuesto General Indirecto Canario, el IGIC, a las empresas afectadas por la suspensión de actividades del turoperador británico y compensará a los trabajadores. Más allá de la inmediatez de esta noticia, considero que el modelo turístico de Canarias es bastante amplio, plural, con una oferta diversa y variada… Sobre lo que habría que reflexionar es acerca de la estructura actual de la gestión de los flujos, de modo que se garantice y facilite la conectividad y se fidelice la estancia, con plena autonomía desde Canarias con respecto a las empresas externas sometidas a los vaivenes del mercado global”.

-¿Este es un momento idóneo para pasar el plato de la tasa?

“Tanto ayer como hoy, implementar o no una tasa turística habría que hacerse de forma meditada y midiendo bien las repercusiones. En este momento conviene posponer el debate y buscar una solución definitiva a los problemas que suscita la actualidad. Esa es la prioridad”.

-¿Cómo se paga un apagón de la dimensión del de hace unos días en Tenerife?

“Concluido el expediente administrativo y atendiendo a los daños causados a los ciudadanos de Tenerife y a los propietarios de negocios, así como a la imagen hacia el exterior, al Gobierno de Canarias le corresponde exigir a la empresa implicada el máximo nivel de responsabilidad, con la sanción pertinente. A mí no me vienen las luces para ver que una avería en una subestación produzca un apagón total en una isla como Tenerife”.





Una dilatada trayectoria con discreción pública

Pedro Manuel Ramos Negrín es una eminencia gris en el PSOE de Canarias, con gran predicamento en La Laguna. Se ha erigido en puntal de Pedro Sánchez en el terrero isleño. A nivel orgánico, ha ocupado cargos en la agrupación de La Cuesta-Taco y en la Federación Socialista de La Laguna, y en diversas ocasiones ha sido presidente local. Antes del Comité Federal estuvo en el insular y en el regional. En el plano de la representación pública, se ha presentado en dos oportunidades, sin salir, en las listas al Ayuntamiento de su pueblo natal, Valle Gran Rey (La Gomera), y en igual número en La Laguna. Solo logró el acta en 1995, cuando la candidatura la encabezaba Santiago Pérez (hoy, concejal de Ordenación del Territorio). Con Javier Abreu fue en el último puesto. El flamante senador autonómico ha sido dos veces director general en el Gobierno canario. Ya en excedencia, lleva treinta años en el Hospital Universitario de Canarias (HUC).