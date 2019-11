En este momento, 2 horas y 16 minutos de la madrugada del día 13 de noviembre de 2019, el termómetro de mi mesa marca 17,9 grados centígrados. No llueve. Y hace frío en el Puerto de la Cruz. La humedad relativa es del 57%. Ayer estuve en Santa Cruz, una ciudad que ya no soporto, y tardé, de regreso al Puerto, dos horas justas. Tuve que desviarme por La Cuesta porque había un formidable atasco en la autopista del norte, en la que las colas no son ahora cosa de viernes, sino de toda la semana. Cómo será cuando se acerquen un poquito más las fiestas navideñas. El pasado sábado, la fila de coches que pretendía entrar al centro comercial de Los Majuelos superaba la rotonda del Padre Anchieta. Si se pusieran los automóviles que están dados de alta en la isla de Tenerife en fila india ocuparían la totalidad de las carreteras, autopistas y autovías existentes en ella. Tenemos un verdadero problema con la circulación, que un día se hará insostenible. Sería rentable que el tranvía y las guaguas fuesen gratis para los ciudadanos, opina el senador Alarcó, que ha estudiado el problema a fondo y lo ha expuesto. El gasto en combustible por habitante es impresionante, puede que superior a cualquier otro lugar de España. Hay que construir nuevos accesos a Santa Cruz, pero también arbitrar soluciones disuasorias para que los ciudadanos no cojan el coche. Cuando había pocos, el doctor don Diego Guigou y Costa arrancaba su automóvil para recorrer cincuenta metros. Mi tío José Manuel Sotomayor aparcaba su automóvil en la calle del Castillo, en zona prohibida, y dejaba dos billetes de cinco pesetas trabados del limpiaparabrisas para pagar la multa. El guardia se cobraba y ponía la boleta en el mismo sitio. Cómo hemos cambiado, pero dentro de unos años vivir aquí será una tortura.