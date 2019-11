Alberto Rodríguez (UP): “Si ningún partido saca mayoría absoluta, es evidente que no podrá haber un Gobierno monocolor”

La irrupción de Podemos en 2014 puso patas arriba al sistema político español, azotado por una crisis de legitimidad de los dos grandes partidos, en parte debido a una crisis económica catastrófica. Cinco años después, Podemos -ahora en coalición con otras formaciones, como Izquierda Unida- ha perdido fuelle y no está en disposición de disputarle la hegemonía al PSOE. Pero sí parece, según las encuestas, que mantiene un sólido suelo electoral en su batalla con los socialistas para entrar a formar parte del Gobierno de España. Su secretario de Organización, el canario Alberto Rodríguez, reitera que ese es el camino. Otra cosa diferente es que den los números, que parecen cada vez más inclinados a que cualquier acuerdo de gobernabilidad estable pase por juntar a gente que hoy está en las antípodas.

-¿No le parece raro querer formar Gobierno con un partido del que dicen permanentemente que no se fían?

“La política va de certezas, y no de confianzas. Si me fiara del PSOE, les votaría. Hay motivos de sobra para no fiarse de las políticas que hacen cuando gobiernan en solitario. Eso no significa que no podamos llegar a un acuerdo de Gobierno de coalición en el que nos controlemos mutuamente y nos aseguremos de que se toman medidas para mejorar la vida de la gente”.

-¿Si el PSOE no quiere un Gobierno de coalición después del 10-N, mantendrán la misma postura que ahora?

“Lo que vamos a hacer es poner en valor nuestros votos, que fueron casi cuatro millones de personas el 28 de abril y valen lo mismo que los del PP o los del PSOE. Si ningún partido saca mayoría absoluta, es evidente que no puede salir un Gobierno monocolor. Quien no quiera asumir esa realidad tendrá que darle explicaciones a los ciudadanos”.

-Una parte importante de los impulsores de Podemos está ahora fuera del partido, ¿qué ha pasado para que ustedes se hayan dejado a referentes tan importantes en el camino?

“Bueno, que ha habido procesos democráticos internos con la participación de miles de personas que eligieron un determinado proyecto político encabezado por Pablo Iglesias. Y mucha de la gente que salió derrotada de ese proceso decidió montar otra fuerza política. Yo creo que no van a tener especial incidencia. Pero, en democracia, decide la gente en las urnas”.

En esa ruptura, ustedes han perdido capacidad de llegar a segmentos sociales que se acercaron a Podemos en 2015 y 2016…

“Creo que seguimos teniendo una base electoral muy amplia. Han pasado muchas cosas. Algunas son errores nuestros, como airear los problemas internos en redes sociales y medios. Y luego hay otros factores, como las cloacas del Estado. Somos una fuerza que le planta cara a los poderes económicos, que han reaccionado de forma totalmente antidemocrática. Con estructuras del Estado se han formado cuerpos parapoliciales y paramediáticos, con el fin de crear noticias falsas y atacarnos. Y luego, en determinados conflictos, como el catalán, hemos tenido posturas valientes y sensatas que, a corto plazo, no dan réditos electorales. O llegamos a un entendimiento o este conflicto no va a acabar nunca. Un problema político no se resuelve por vías judiciales y policiales”.

-La apelación a que Amancio Ortega tiene que pagar impuestos, ¿no es como un saco de boxeo que sacan cuando necesitan movilizar a sus votantes?

“Nos preguntan bastante en los medios. Yo quiero vivir en un país donde las personas que más dinero tienen paguen más impuestos, sin mecanismos de ingeniería fiscal para evadir. Que se cumpla la Constitución, que el sistema fiscal sea progresivo y que así podamos pagar los servicios públicos, sin depender de la buena voluntad de los millonarios”.

-Pero usted es consciente de que muchas personas no entienden que critiquen la donación que hace Ortega de aparatos para luchar contra el cáncer, ¿no?

“Alguien me preguntaba: ¿Y si el sistema fiscal fuera absolutamente justo y los servicios públicos estuvieran bien financiados, le parecería mal que un millonario hiciera estas donaciones? Pues no, pero no estamos en ese contexto, sino en una situación en la que nos dan a elegir entre evasión fiscal con decisiones individuales de millonarios o políticas fiscales justas”.

-La Transición se hizo con orígenes ideológicos muy distintos, ¿usted se ve haciendo unos Pactos de La Moncloa o un acuerdo de reforma constitucional con Cs o con el PP?

La transición se hizo con millones de personas en las calles y un país extremadamente movilizado. En ese contexto, los políticos tienen más facilidad o más necesidad de ponerse de acuerdo. Y lo extrapolo a la actualidad: yo me veo sentándome en la mesa con fuerzas políticas con las que no compartimos absolutamente nada para cerrar un acuerdo sobre el futuro de las pensiones o sobre las políticas de feminismo e igualdad, en un marco donde hay millones de personas exigiendo pensiones dignas o de mujeres exigiendo igualdad”.

-Ustedes han criticado la pretensión del Gobierno socialista de poner en marcha la ‘mochila austriaca’, un fondo abonado mensualmente por el empresario a cada trabajador, que lo podría utilizar en caso de despido, movilidad o jubilación, y que, en algunos sitios, sustituye a la indemnización por despido. ¿Por qué les parece tan mala?

“Lo que nosotros decimos es que la actual indemnización por despido cumple una función disuasoria para que el empresario no te eche injustamente, y si eso se va pagando en cómodos plazos, esa función disuasoria desaparece. Y luego, es un modelo que abre el melón de enfrentar un sistema solidario y universal de reparto, que es el que tenemos en la Seguridad Social, donde uno aporta para todo el mundo, para la sanidad, para la educación, para la pensiones, con un sistema de capitalización individual.”

-Pero nadie ha hablado de eliminación de la cotización a la Seguridad Social…

“Yo lo que digo es que abre ese melón, cambia el paradigma cultural e ideológico de cómo funciona la protección social de nuestro país. Espero estar equivocado”.

-¿No hay algo de exagerado en esa imagen de la señora Calviño mandando un documento con perversas intenciones?

“Ojalá fuera mentira, creemos que no es una caricatura. La gente puede ir a la Moncloa y descargarse el documento del Plan Nacional de Reformas y verlo con sus propios ojos. No es una opinión, es un hecho. Lo que entra en el plano de la opinión son las consecuencias que creemos que tendrá esa medida, pero, para eso está una fuerza política, para dar sus opiniones”.

-¿En qué se tendría que sustanciar la plurinacionalidad de la que ustedes hablan en el caso canario?

“En lo que quiera el pueblo canario. Para nosotros es una barbaridad que se haya debatido un estatuto sin la participación de la sociedad canaria. Nosotros hemos puesto sobre la mesa que Canarias necesita con urgencia servicios públicos de calidad, subir los salarios y hablar de soberanía energética y alimentaria”.

-El otro día, Francisco Déniz, palamentario de Sí Podemos Canarias, hizo una crítica muy dura al modelo turístico por sus costes sociales y ambientales. ¿A usted le preocupa que dejen de venir turistas?

“A nosotros, lo que nos preocupa es que, vengan más o vengan menos, la realidad en Canarias no cambia. Seguimos teniendo 240.000 personas en paro, 10 desahucios diarios y los salarios están 280 euros por debajo de la media española, a pesar de que estamos poniendo nuestros recursos naturales, y nuestros recursos hídricos al servicio del turismo, que genera una enorme cantidad de residuos. Quizá, con un millón menos de turistas, pero de mejor calidad, vivamos mejor”.

¿Le pareció bien la reacción frente a la caída de Thomas Cook?

“Me gustaría que se reaccionara con la misma velocidad para rescatar a nuestra gente. A las camareras de piso que hacen virguerías para llegar a fin de mes mientras se automedican y cobran menos que los hombres por trabajos parecidos”.

-Dígame un buen libro que haya leído últimamente…

“Armas, gérmenes y acero, de un geógrafo y antropólogo estadounidense, Jared Diamond. Es una joya sobre la historia de la humanidad y la evolución humana”.