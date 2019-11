A menos de cien horas de que abran los colegios electorales se acumulan datos, razones y argumentos para el pesimismo, y con ese punto de partida (o llegada) cogen forma dos escenarios presupuestarios posibles, uno malo y otro peor, dramático. Si de las urnas del próximo domingo sale un Gobierno que pueda gobernar -hipótesis cada vez más improbable- los Presupuestos Generales del Estado se aprobarían en abril o mayo, allá por junio se empezarían a mover y sería en el segundo semestre de 2020, ni un minuto antes, cuando el Estado comenzaría a transferir las partidas acordadas. O, dicho de otra manera, si en un alarde de optimismo se trabajara con el mejor de los escenarios posibles -desbloqueo, investidura y formación de Gobierno- en lo que a Canarias se refiere los ministerios no darían señales de vida presupuestaria hasta bien entrado el verano de 2020. Éste es el malo. El otro es peor, dramático. Si, como parece, tampoco esta vez se logra conformar una mayoría suficiente para acabar con la interinidad de los últimos meses y años, las Islas no sabrían de transferencias -significativas, al menos- hasta finales de 2020 o incluso principios de 2021. Con estos calendarios posibles el Gobierno de Canarias puede dar pasos con recursos propios, pero claramente condicionado por una coyuntura presupuestaria tan anormal como preocupante, que condena al gabinete que preside Ángel Víctor Torres a un primer año de legislatura sin la respiración asistida de los recursos del Estado que debieron llegar, sí, o no. Si ahora sí, las partidas aparecerán -o no- en verano. Si ahora tampoco, el Gobierno de Canarias deberá tirar de grupo electrógeno para sobreponerse a un cero presupuestario que devorará el primer año y medio del pacto de las flores. El Ejecutivo regional mantendrá el coche en marcha, claro que sí; pero sin Presupuestos Generales del Estado cualquier apariencia de normalidad será fruto de un espejismo o efecto óptico. Escenario malo o dramático. Susto o muerte. Con desbloqueo no habrá transferencias hasta verano, y con bloqueo no asomará un euro hasta otoño o incluso invierno de 2020. Vienen meses de cero presupuestario, y visto lo visto en el debate de los cinco candidatos el atasco va para largo.