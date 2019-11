Comienza la cacería de despistados por Navidad: ni este supermercado regala 80 euros ni un parque temático sortea entradas

Las fechas Navideñas, debido al consumo que llevamos a cabo en ellas, se prestan a que los amigos de lo ajeno estén al acecho. Algunos delitos, como robos, se disparan durante el mes de diciembre, pero también lo hacen las estafas, especialmente por internet.

Las dos últimas, y de las más denunciadas por numerosos usuarios, tienen que ver con un supermercado y con un conocido parque temático.

Si te llega un enlace en el que te dicen que Lidl está regalando un cupón gratuito de 80 euros para celebrar su aniversario no lo dudes: están tratando de engañarte. Se trata de un caso de phishing, porque van a llevarte a una web, que podría parecer la de la cadena de supermercados, hasta que comienzan a pedirte demasiados datos, entre otros, los bancarios. Lidl no regaña esos 80 euros, no caigas.

Otro de especial importancia tiene que ver con Disneyland Paris y el modus operandi es el mismo. Mediante un enlace, nos avisan de la posibilidad de ganar entradas libres al parque temático, incluso estancias, por medio de una web que lleva a equívoco. Tampoco piques, no regalan entradas gratis, solo quieren tus datos bancarios para estafarte.