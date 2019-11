David Broncano desvela el invitado que le dio un “zasca bonito”

David Broncano ha celebrado junto a su equipo de La Resistencia un nuevo reconocimiento. El andaluz viajó hasta Barcelona para recoger el Premios Ondas 2019 en la categoría de mejor programa de entretenimiento en televisión. Un galardón que le sitúa muy cerca de la estela de Andreu Buenafuente ganador de cuatro Premios Ondas.

Con el humor que le caracteriza, Broncano nos explicó cuál ha sido el zasca más bonito que le han dado y cómo sale del paso cuando le dicen algo que no se esperaba.

CHANCE: ¿Qué significa este reconocimiento?

David Broncano: Me iba a tirar el rollo de que tengo más de un Ondas pero no lo voy a hacer, bueno ya lo he hecho. Estoy muy contento, la verdad es que estaría feo decir que me da asco el premio, en principio es un premio y como si me diese un abrazo mi madre es que veo poco a mi madre. Cuando me lo comunicaron dije: “¡Joder, con esto sustituyo no ver a mi madre en dos meses!”.

CH: Efectivamente tienes tres Ondas.

D.B: Sí.

CH: Estás en carrera con Buenafuente, lo vas a pillar.

D.B: ¿Cuántos tiene?

CH: Cuatro.

D.B: ¿Seguro? ¡Qué cabrón! No estoy seguro. Yo creo que tiene tres, se ha tirado el rollo. Me da cosa, si Andreu tiene ya esos voy a intentar devolver alguno, mentalmente no puedo tener los mismos galardones que Andreu, eso supondría el declive de mi carrera, tengo que tener como motor pillar a Andreu. Devolveré alguno.

CH: ¿Cómo fue la grabación en la Caja Mágica?

D.B: Pues mi sueño, se hicieron chistes y se jugó al tenis, lo que yo querría que fuese mi vida. No puedo decir nada, perfecto. Encima gané, bueno eso no se puede decir… bueno pues sí, gané.

CH: ¿Cuál es zasca que te han dado y que te ha dejado más descolocado?

D.B: ¿Algún invitado?

CH: Sí.

D.B: Roger Federer, cuando me saludó. La simple presencia de tenerle cerca y decirme “Hello”, como si me hubiese caído una piedra en la cabeza, un zasca bonito. Fue un golpe ante la presencia del mejor humano que ha pasado la tierra.

CH: ¿Cómo sales del paso cuando te dicen algo que no esperabas?

D.B: Recurro a cosas costumbristas, me acuerdo de Excalibur, el perro del ébola, con eso siempre sales.