El Puerto de la Cruz acoge el Festival de Agatha Christie

El Puerto de la Cruz será esta semana el escenario de la séptima edición del Festival Internacional Agatha Christie, que se celebra cada dos años desde 2007 y conmemora la visita de esta gran escritora de novela negra. El municipio fue el escenario en el que se inspiró para escribir El hombre del mar, un episodio del libro El enigmático señor Quin.

La VII Edición del Festival contará con la presencia de distintos escritores expertos en Agatha Christie y en la novela negra. Además, los asistentes a seguirán los pasos de la ‘Dama del Crimen’ a través de rutas, conferencias, cine, música y muchas otras actividades.

Habrá cuatro exposiciones abiertas durante toda la semana: Los cuadernos secretos de Agatha Christie, Puerto de la Cruz en tiempos de Agatha Christie, una muestra organizada por los alumnos PFAE y otra de portadas realizada por los estudiantes de la Universidad Europea en la Casa de la Juventud, en la calle Quintana, en el Mercado Municipal y en la Biblioteca Municipal, respectivamente.

El Festival, que ya ha celebrado unas jornadas previas, comenzará hoy a las 11 con un cuentacuentos infantil. Las actividades del Festival son muchas y muy variadas, además, algunas con expertos de la autora británica. A destacar, las conferencias de John Curran (Agatha Christie’s work set in foreign countries); Ken Fisher (Agatha, Margaret and Jane); o Andrew Wilson y Curran (Why Agatha Christie is still the Queen of Crime?). El feminismo estará presente con la mesa coloquio Una mirada de género en torno a la figura de Agatha Christie. También se han programado tres películas en versión original: Crooked House, Endless night y Spider’s web.

Otras de las actividades más interesantes son las rutas por la ciudad: La noche de Agatha, Un paseo con Agatha Christie y, sobre todo, la ruta teatralizada Los venenos de Agatha Christie. Para quien quiera convertirse en un auténtico detective, se celebrará un scape room para resolver algunos misterios de la ‘Dama del Crimen’. Y mucho más. Perdérselo sería un crimen.