Interior intensificará el control de la migración irregular en las Islas

Diario de Avisos / Agencias

El Ministerio del Interior ha transmitido al Gobierno de Canarias que el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) “está funcionando bien”, a pesar de que el miércoles murieron nueve personas en el naufragio de una patera, que llegó a la costa de Lanzarote sin ser detectada. Tal y como informó ayer el portavoz del Ejecutivo regional, Julio Pérez, tras la reunión del Consejo de Gobierno, la única deficiencia en materia de inmigración que ha reconocido la secretaria de Estado de Seguridad, con la que ha mantenido conversaciones, es el cierre del centro de internamiento de extranjeros de Barranco Seco (Gran Canaria), que reabrirá en los próximos días. No obstante, ante el repunte de la llegada de embarcaciones con inmigrantes desde la costa oeste africana, el Gobierno central se ha comprometido a “intensificar” los mecanismos que dieron resultados en la crisis migratoria de 2006. Entre esas medidas que se reforzarán a petición canaria, Julio Pérez citó el contacto en origen, la presencia en las embajadas, las patrullas fronterizas mixtas, el sistema de avistamiento temprano, el buen funcionamiento del SIVE y “que no vuelva a producirse una situación como esta”. El portavoz explicó que el control de la inmigración no es competencia de Canarias, salvo la tutela de los menores que no están acompañados, pero recalcó que el Gobierno regional no puede permanecer ajeno: “Las responsabilidades legales serán las que sean, pero las morales son del conjunto de la sociedad canaria”.

El Ministerio asocia el repunte en la llegada de embarcaciones a las costas canarias a que la frontera mediterránea está más protegida, de manera que las organizaciones criminales que facilitan la inmigración, han elegido la costa oeste africana. “Habrá que reforzar y restaurar el sistema, que se estableció en los peores momentos de la inmigración hace más de una década”, porque “no podemos asistir pasivamente”.

Entre otros acuerdos, la Consejería de Agricultura dio cuenta de los convenios de colaboración suscritos con los cabildos de Lanzarote, La Gomera y Tenerife para la ejecución de obra hidráulica. Cuentan con una financiación de 4.211.714,45 euros, procedentes del Ministerio para la Transición Ecológica. Además, se puso sobre la mesa que en el tercer trimestre de 2019 se destinaron 4,2 millones a programas sociales y de infancia.

El personal directivo de las empresas públicas se elegirá por concurso

El Ejecutivo de Canarias acordó ayer que la contratación del personal directivo de sus empresas se realice a través de convocatoria pública y abierta, con el fin de “ganar en eficacia y transparencia”. La selección del personal directivo de las veinte empresas públicas de la Administración autonómica, con un volumen de recursos económicos de casi 200 millones de euros anuales, se realizará a partir de ahora por convocatoria pública y abierta con el fin de que la selección de estos profesionales “se ajuste a criterios de buen gobierno, eficacia y transparencia”. Así se ha decidido a propuesta de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, al considerar que la dirección de las sociedades mercantiles públicas requiere de un equipo humano que reúna un conjunto de aptitudes y actitudes, de capacitación, habilidades directivas y liderazgo, seguimiento de objetivos, control de gestión, cuadro de mandos e indicadores de evaluación.