La desagradable situación de Laura Escanes y su hija Roma con una desconocida: “Se le puede pegar cualquier cosa”

“No hace ni un mes que ha nacido. Lo siento mucho, pero no lo entiendo, las que sois mamis me vais a a entender más. Porque claro, a una recién nacida que está sin vacunar se le puede pegar cualquier cosa”, explica la influencer Laura Escanes en una publicación en Instagram, en relación a un incómodo ‘incidente’ que tuvo que ver con su hija, la pequeña Roma, y una desconocida, quien le dio un beso a la pequeña sin el permiso de su madre.

“Esta mañana hemos ido a hacerle el pasaporte a Roma porque vamos a hacer un viaje pronto. Total, que para hacerle la foto yo le había hecho una en casa porque no aguanta la cabeza. La he llevado a que la imprimieran, pero en la tienda no tenían papel fotográfico y tenía que hacerla sí o sí allí”, prosigue la pareja de Risto Mejide.

“Para ella un resfriado puede ser mucho más serio que para nosotros”, afirmó Laura Escanes.