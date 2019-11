La fiscal describe el crimen de Diana Quer como “un escenario propio de una película de terror”

El Ministerio Fiscal ha abierto este martes la primera sesión del juicio contra Enrique Abuín por el crimen de Diana Quer describiendo como “un escenario propio de una película de terror” lo ocurrido el 22 de agosto de 2016 en la nave abandonada de Asados donde, sostiene, el acusado asesinó a la joven madrileña tras secuestrarla.

Tras la lectura de los escritos de acusación y defensa, la fiscal ha defendido ante el jurado popular y ante el acusado, que ha permanecido serio y con la mirada baja, las pruebas que, según su criterio, determinan que Enrique Abuín cometió los delitos de asesinato, agresión sexual y detención ilegal.

Para la representante del Ministerio Público, ‘El Chicle’ desarrolló con Diana un “modus operandi” para “violarla, asesinarla y esconder su cadáver, tirándolo a un pozo”, encerrándola previamente en el maletero de su vehículo “durante al menos 25 minutos” y privándola de su teléfono móvil, que arrojó al mar por un puente.

Entre las pruebas que ha destacado Fiscalía está la grabación del coche de Enrique Abuín “saliendo a toda velocidad” de Rianxo o la ubicación del móvil del acusado “en el mismo lugar y el mismo tiempo” que el de Diana.

Al mismo tiempo, ha avalado la existencia de una agresión sexual indicando que el cuerpo de Diana Quer apareció dentro del pozo desnudo, boca abajo y “lastrado” con bloques de cemento, víctima de “un estrangulamiento con rotura del hueso ioides”, compatible “con el uso de una brida”.

En esta misma línea ha profundizado la acusación particular, que ha afirmado que es un hecho “irrefutable” que se trata de “un crimen sexual”. “La realidad es muy tozuda, y no encaja”, ha dicho el letrado de los padres de Diana Quer, Ricardo Pérez Lama. “Para qué detiene a Diana si no es para atentar contra su libertad sexual?”, ha añadido.

El letrado de la acusación ha rechazado que Enrique Abuín colaborase con la justicia y le ha acusado de construir su testimonio para explicar las pruebas. “Entiendo que ni todos los artificios legales existentes en el orden jurídico pueden ocultar una certeza: acechó a Diana, la metió en su coche, la trasladó a la parroquia de Asados a un almacén aislado y allí la agredió sexualmente y la mató. Así de crudo”, ha sentenciado.