Lady Gaga desvela cómo fue la ‘historia de amor’ de Bradley Cooper

Cada vez que Lady Gaga habla, sus declaraciones corren como la pólvora a nivel internacional. La actriz, en esta ocasión, ha dado una entrevista a la revista Elle edición de Estados Unidos en la que revela el dolor que ha sufrido al recibir el Oscar al recordarle a la violación repetida a la que fue sometida durante meses y en los sentimientos que demostraron Bradley Cooper y ella al mundo.

“Cuando gané el Oscar por Shallow, lo miré y un periodista me preguntó: ‘¿Cuando miras ese Oscar, ¿qué ves?” Y yo le respondí: ‘Veo mucho dolor’. Y no estaba mintiendo en ese momento”, explicaba Lady Gaga en esta entrevista en la que se ha abierto en cuerpo y alma.

Muchas veces, uno piensa que recibir un premio puede ser lo más maravilloso, y para Gaga lo era, pero en ella se entremezclaron todos los sentimientos y de lo que había sido su vida y lo que suponía hasta donde había llegado.

“Fui violada cuando tenía 19 años, repetidamente. A lo largo de los años, mi carrera me ha traumatizado de varias maneras, pero sobreviví y seguí adelante. Y cuando miré a ese Oscar, vi dolor. No sé si alguien lo entendió cuando lo dije en la habitación, pero yo lo entendí”, confesaba con dolor la estrella de los little monsters.

Una historia que sigue en su vida constantemente debido al trauma que supuso y es que a día de hoy, por todos es sabido que la cantante sufre fibromialgia, una afección que causa dolor en distintas partes del cuerpo y que está a caballo entre la medicina y la psicología: “La respuesta al trauma es mucho más fuerte y en realidad uno se siente cómo me sentí cuando que me arrojaron a una esquina de la calle después de haber sido violada repetidamente durante varios meses”, confesaba Gaga.

Por ello, sabiendo lo que supone este tipo de dolencias y el estrés postraumático (TEPT), Stefani Joanne Angelina Germanotta está completamente centrada

La cantante neoyorquina también contó que lucha contra el trastorno de estrés postraumático y dolor crónico: “Ese niño por ahí o incluso ese adulto que ha pasado por tanto, quiero que sepan que pueden seguir adelante”.

Las estrella de Star is born se postula como un ejemplo para dar ánimo y apoyo tanto por ella misma como por si los demás podemos ayudar si nos encontramos con alguien: “También le pediría a cualquiera que intente, cuando se sienta listo, pedir ayuda. Y les diría a otros que si ven a alguien sufriendo, se acerquen y les digan: ‘Estoy aquí. Cuéntame tu historia'”.

Si algo ha hecho correr ríos de tinta ha sido la compenetración entre Bradley Cooper y Lady Gaga. La actriz que interpretaba Shallow con tanta pasión con la pareja de Irina Shayk y más en la 91a edición de los premios de la Academia de Hollywood de este 2019, asegura que lo ha comentado con el propio Cooper: “Cuando hablamos de eso, dijimos: ‘Bueno, ¡supongo que hicimos un buen trabajo!'”.

Sin embargo, este tiempo supuso la ruptura de Lady Gaga con su prometido, Christian Carino, y meses más tarde, tras los Oscar celebrado en el mes de febrero la ruptura de Irina y Cooper tras un bebé en común y cuatro años de relación.

Las especulaciones, a su entender les vino bastante bien: “Ambos queríamos también que el público sintiera ese amor en los Oscar. Queríamos que esa historia llegara a todas las pantallas de televisión donde se estuviera viendo la gala. Y trabajamos muy duro para conseguirlo. Ensayamos bastantes días y planificamos cada segundo de la actuación como si fuera una película”, y el feeling llegó a lo largo y ancho del mundo.

“En realidad, cada vez que hemos hablado sobre esos rumores lo único que pensamos es que si la gente se los ha creído es porque hicimos un gran trabajo”, se explayaba Gaga.

El Oscar por Shallow llegó y, dejando entrever sus palabras, el Oscar a la mejor interpretación también: “Siendo sincera, creo que la prensa es bastante tonta. Quiero decir que nosotros inventamos esa historia de amor. Y para mí, como actriz, por supuesto que quería que la gente pensara que era real”.