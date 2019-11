Miguel Ángel Silvestre desvela “el único beso” que se ha dado con Paula Echevarría

Miguel Ángel Silvestre se convirtió este miércoles en el ganador del Premio GQ 2019 a Mejor Actor Nacional. El intérprete recibió este premio de la mano de dos grandes amigas y compañeras, Amaia Salamanca y Paula Echevarría.

Una noche difícil de olvidar en la que el castellonense nos habló de sus próximos proyectos en España, y de lo absurdo que le han parecido los rumores que le relacionaban con su compañera de reparto en Galerías Velvet.

CHANCE: Enhorabuena por el premio.

Miguel Ángel Silvestre: Muchas gracias, estoy muy agradecido y muy contento.

CH: ¿Cómo se lleva ser el mejor actor?

M.S: He tenido mucha suerte con el premio, el personaje es muy completo, he de decir que creo que mi padre está convenciendo a todos para que me den el premio, se lo dedique el otro día, nunca le pude dedicar nada. Le echo mucho de menos, tengo la sensación de que pasas de ser adolescente a ser mayor de repente, es una sensación muy rara.

CH: ¿Qué proyectos tienes?

M.S: Estoy haciendo una película, es un proyecto que me seduce mucho, tengo muchas ganas de que lo vean mucho. También estoy con Álex de la Iglesia. Estoy muy contento, estoy trabajando aquí en España, es uno de los mejores lugares donde se produce la mejor ficción.

CH: ¿Qué le pides al 2020?

M.S: Seguir aquí en España.

CH: ¿Y cómo está tu corazón?

M.S: Latiendo fuerte, suave,

CH: ¿Cómo llevaste los rumores de relación con Paula?

M.S: Es muy curioso cuando lo vi, una de las cosas que me llama la atención de Paula es que sería la perfecta inspiración para mi sobrina. Yo le diría a mi sobrina ‘mira a esta chica’. Creo que siendo un personaje público, Paula tiene unos valores de amistad muy bonitos, tiene unos valores familiares dignos de admirar, ella ha sido mi hermana y el único beso ha sido con un guión.