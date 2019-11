Mañana lunes, Adeje se convierte en la sede del movimiento ecológico con la conferencia de Robert F. Kennedy Adeje ante el cambio climático. Junto a él participan ponentes de categoría y prestigio como el reconocido catedrático Manuel Enrique Figueroa Clemente; el carismático activista a favor de una revolución ecológica Juan Verde, y la joven promesa por el futuro del planeta Victoria Ballesteros-González. Pero, sin duda, el nombre estelar de esta conferencia, en la que el Ayuntamiento de Adeje toma la iniciativa ante un reto que necesita la colaboración tanto de instituciones públicas como de mecenas privados es Robert Francis Kennedy Jr., quien hablará de crecimiento sostenible, innovación y turismo.

El apellido Kennedy no puede pasar desapercibido pues se trata de una familia que ha estado en la cima del poder político estadounidense y continúa siendo influyente en diversos ámbitos. Pero, ¿quién es exactamente Robert Francis Kennedy Jr, y por qué el cambio climático se ha convertido en su lucha?

ROBERT F. KENNEDY JR.

Nacido el 17 de enero de 1954, es uno de los hijos del fallecido senador Robert F. Kennedy y sobrino del expresidente de EE. UU. John F. Kennedy.

Pero más allá de su conexión familiar, Robert F. Kennedy Jr., es presidente de la junta directiva de Waterkeeper Alliance, un grupo ambiental sin fines de lucro que él mismo ayudó a fundar en 1999.

Desde 1986 hasta 2017, Kennedy trabajó como abogado principal del Consejo de Defensa de Recursos Naturales (NRDC), una organización ambiental sin fines de lucro. Además, sirvió desde 1984 hasta 2017 como miembro de la junta directiva y abogado fiscal principal de Hudson Riverkeeper. Durante más de treinta años, Kennedy ha sido profesor adjunto de Derecho Medio Ambiental en la Facultad de Derecho de la Universidad Pace de Nueva York. Hasta agosto de 2017, también ocupó el cargo de abogado supervisor y codirector de la Clínica de Litigios Medioambientales de Pace Law School, que fundó en 1987. Actualmente, es profesor emérito en Pace.

Kennedy es copresentador de Ring of Fire, un programa de radio estadounidense distribuido a nivel nacional.

SUS COMIENZOS: PODER Y TRAGEDIA EN LA FAMILIA KENNEDY

Robert F. Kennedy Jr. es el tercero de once hijos del senador y fiscal general Robert F. Kennedy y Ethel Kennedy, y sobrino del famoso presidente quien fuera asesinado en noviembre de 1963, John F. Kennedy.

Robert creció en la residencia de su familia de Hickory Hill en McLean, Virginia, a las afueras de Washington y Cape Cod en Massachussets. Robert tenía nueve años en 1963 cuando su tío, el presidente John F. Kennedy, fue asesinado durante un viaje político a Dallas, y 14 años en 1968 cuando su padre fue asesinado mientras se presentaba como candidato para presidente en las primarias presidenciales demócratas de ese mismo año.

En su juventud, su rebeldía ya le hizo tener algunos encontronazos con la ley y en 1970 fue acusado de posesión de marihuana en Hyannis, Massachusetts. En agosto de 1971, fue arrestado por vagabundear en la misma localidad.

Después de obtener su diploma de escuela secundaria de la Palfrey Street School en Massachusetts, Kennedy continuó su educación en Harvard y en London School of Economics, graduándose del Harvard College en 1976 con una Licenciatura en Historia Americana y Literatura. Luego, obtuvo un doctorado en Jurisprudencia por la Universidad de Virginia y una Maestría en Derecho de la Universidad Pace.

ABOGADO AMBIENTALISTA

En 1983, Kennedy fue asistente del Fiscal de Distrito en Manhattan. En 1984, se unió a Riverkeeper como investigador, donde fue ascendido a fiscal superior.

Kennedy es especialista en derecho ambiental y socio en los bufetes de abogados de Morgan & Morgan PA y de Kennedy y Madonna, LLP y es un defensor de la justicia ambiental.

Mediante litigios, cabildeo, enseñanza y campañas públicas y activismo, Kennedy ha abogado por la protección de las vías fluviales, los derechos indígenas y las energías renovables.

Kennedy litigó y supervisó demandas de cumplimiento ambiental en los estuarios de la costa este en nombre de Hudson Riverkeeper y Long Island Soundkeeper.

En 1987, fundó la Clínica de Litigios Ambientales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pace, donde trabajó durante tres décadas.

En 2010, una demanda de Pace obligó a ExxonMobil a limpiar decenas de millones de galones de petróleo de derrames de refinerías en Newtown Creek en Brooklyn, Nueva York.

Kennedy, desde sus comienzos, ha servido como miembros de diversas organizaciones relacionadas con los derechos medioambientales e indígenas, así como comunidades de bajos recursos.

En 1996, Kennedy se reunió con el presidente cubano Fidel Castro para persuadir al líder de que detuviera sus planes de construir una planta de energía nuclear en Juraguá. Según fuentes allegadas, durante un largo encuentro nocturno, Castro recordó al padre y al tío de Kennedy, especulando que las relaciones de Estados Unidos con Cuba habrían sido mucho mejores si el presidente Kennedy no hubiera sido asesinado.

Entre 1996 y 2000, Kennedy y NRDC ayudaron a los pescadores comerciales mexicanos a detener la propuesta de Mitsubishi de construir una instalación de sal en la Laguna San Ignacio, un área de cría de ballenas grises. Kennedy escribió extensamente en contra del proyecto, y llevó la campaña a Japón, reuniéndose con el primer ministro japonés Keizo Obuchi.

En el 2000 ayudó a los activistas ambientales locales a detener las propuestas inmobiliarias del sur de Carolina del Sur de Chaffin / Light, y el gigante de la ingeniería de EE.UU., Bechtel, de construir un gran hotel y resort que, según argumentó Kennedy, amenazaba los arrecifes de coral y las playas públicas utilizado ampliamente por los bahameños locales, en Clifton Bay, Isla Nueva Providencia, Bahamas. Después de esto, el nuevo gobierno de las Bahamas designó el área como Heritage Park.

Ayudó a liderar la oposición a la represa del río Futaleufú, en Chile.

OPOSICIÓN A MILITARES Y VIEQUES

Kennedy ha sido un crítico del daño ambiental por parte de los militares estadounidenses. En 1993 representó con éxito a las tribus Suquamish y Duwamish en una demanda contra el astillero naval en Puget Sound en Bremerton, Washington, para que pusieran fin a las actividades contaminantes.

En un artículo publicado en 2001, Kennedy describió cómo demandó a la Marina de los Estados Unidos en nombre de los pescadores y residentes de la isla de Vieques, frente a Puerto Rico, para detener las pruebas de armas, los bombardeos y la continuación de otros ejercicios militares en la isla.

ENERGÍAS RENOVABLES

Kennedy ha sido un defensor de una transición global de los combustibles fósiles hacia las energías renovables. Ha sido particularmente crítico con la industria petrolera. Comenzó su carrera en Riverkeeper durante el tiempo en que la organización descubrió que Exxon estaba usando sus petroleros para robar agua dulce del río Hudson para usarla en su refinería de Aruba y venderla a las islas del Caribe. Riverkeeper ganó un acuerdo de dos millones de dólares contra Exxon y presionó con éxito por una ley estatal que prohíbe la práctica.

Kennedy ayudó a liderar la batalla contra el fracking en el estado de Nueva York y realizó un esfuerzo nacional contra la construcción de instalaciones de gas natural en estado líquido. Waterkeepers mantiene una vigilancia nacional que documenta numerosos derrames de crudo al año. En Alaska, Kennedy participó activamente en la lucha para salvar el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico (ANWR), el ecosistema sin perturbaciones más grande de América del Norte, de la perforación.

En 2013, ayudó a la Primera Nación de Chipewyan y al Beaver Lake Cree a luchar para proteger sus tierras de la producción de arenas bituminosas. En febrero de 2013, mientras protestaba contra el oleoducto Keystone XL, Kennedy, junto con su hijo, Conor, fueron arrestados por bloquear una vía frente a la Casa Blanca durante una protesta. En agosto de 2016, Kennedy y Waterkeeper participaron en protestas para bloquear la extensión de un gaseoducto a través de la reserva Sioux en Dakota.

Durante la presidencia de George W. Bush, Kennedy fue un crítico persistente de las políticas ambientales y energéticas del presidente, a quien acusó de quitar fondos y corromper proyectos científicos federales.

TRABAJO EN LOS MEDIOS

Kennedy ha escrito dos libros y varios artículos sobre temas ambientales. Sus artículos han aparecido en publicaciones como The New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times, The Wall Street Journal, Newsweek, Rolling Stone, Atlantic Monthly, Esquire, The Nation, Outside Magazine y The Village Voice. Robert F. Kennedy Jr. fue uno de los primeros editores de Indian Country Today, el periódico nativo americano de mayor relevancia en Estados Unidos y su trabajo ambiental ha sido el foco de varias películas, incluyendo The Hudson Riverkeepers (1998) y The Waterkeepers (2000).