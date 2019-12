El Gobierno canario abonará los 14 millones del combustible

El Gobierno de Canarias aseguró ayer que este lunes estará abonada la totalidad de los 14,8 millones de euros que estaban pendientes a 30 de noviembre, puesto que diciembre aún no ha concluido, de la devolución del impuesto sobre el combustible a los profesionales del transporte.

Según fuentes de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, hasta el momento ya se han devuelto 9,5 millones de euros, agregando que no se ha podido hacer antes por el cambio de ley. En cuanto a los 5,3 millones restantes, la previsión es que se devuelvan este lunes, salvo que haya algún trámite fallido o pendiente de comprobación. Asimismo, de esta cifra pendiente se están comprobando 3,6 millones para verificar que el beneficiario no tiene deudas. Una comprobación que es prácticamente automática.

La Consejería ha hecho especial hincapié en que no se ha producido ningún retraso en la devolución, puesto que la Ley General Tributaria establece un margen de seis meses para llevarlas a cabo. No obstante,agregan que si todavía queda alguna devolución que no se ha hecho efectiva respecto al segundo semestre de 2019, es por los trámites necesarios para hacer jurídicamente viable la nueva normativa, en concreto la Ley 17/2019, de 9 de mayo, sobre el régimen de devolución del impuesto especial sobre el combustible profesional. En este sentido, la propia Ley determina que, mediante Orden departamental, se establecerán los nuevos requisitos del procedimiento de devolución, una orden que finalmente se publicó en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el 8 de noviembre. Dicho documento daba de plazo hasta el 25 de noviembre para que los consumidores de gasolina profesional para vehículos híbridos-eléctricos y bicombustibles se diesen de alta y pudieran obtener las devoluciones con efecto retroactivo al 1 de julio.

Por ello, la Consejería ha apuntado que, si se tiene en cuenta ese plazo, ha sido jurídicamente imposible hacer efectiva antes la devolución del impuesto. La explicación a que tampoco se hubiesen abonado las devoluciones por el gasóleo profesional, con la prontitud habitual, estriba, por un lado, en que había que esperar a que la nueva Orden estableciese el consumo medio (base de la devolución) y, por otro, a que no es posible tramitar dos solicitudes de devolución en el caso de los profesionales que tuviesen derecho por los dos tipos de combustible, sino que el trámite ha de ser conjunto.