El caso de la niña de la cornisa acaba en los juzgados de Arona

La Policía Local de Adeje entregó ayer en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Arona el informe realizado sobre la menor que el pasado sábado por la tarde recorrió un tramo de cornisa en la cuarta planta de un edificio de apartamentos en Playa Paraíso.

La espeluznante escena, que transcurre a una altura de aproximadamente 25 metros, fue grabada por unos turistas británicos desde un complejo hotelero situado enfrente y ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales, televisiones y diarios digitales. Las imágenes se han difundido en programas televisivos de países tan diversos como México, Japón o Argentina. Hasta ayer, el número de reproducciones en las redes se aproximaba al millón.

El contenido del informe policial, que incluye el vídeo, se ha trasladado al juzgado al afectar a una menor de edad, sin que hasta el momento los agentes hayan estimado la necesidad de realizar otras actuaciones, pero sin cerrar tampoco la puerta a nuevas diligencias. Los policías locales se entrevistaron el pasado martes a primera hora con el padre de la niña, de nacionalidad eslovaca, y su pareja, una ciudadana finlandesa, residentes en el citado edificio.

También han tomado declaración a los responsables de la comunidad de propietarios del edificio Paraíso del Sur, un bloque de una docena de plantas próximo a la costa. Una vez recibido el informe, corresponde ahora a la autoridad judicial determinar si deben practicarse nuevas diligencias para esclarecer posibles responsabilidades del padre y su pareja o archiva el caso.

Las primeras hipótesis apuntan a un despiste de los familiares. Fuentes policiales indicaron que la mujer se encontraba en la ducha en el momento en que la pequeña se jugaba la vida, ajena por completo al peligro que corría, sobre una cornisa de apenas medio metro de ancho.

bordeó la tragedia

En el vídeo, de 20 segundos de duración, se aprecia como la pequeña, cuya edad no supera los cinco años, camina descalza sobre un saliente que se extiende a lo largo de seis metros entre dos balcones de la cuarta planta. La niña aparentemente sale de una ventana y se dirige hacia la terraza, pero al no poder saltar la barandilla, se da la vuelta y empieza a caminar en sentido inverso. En un momento dado, da un pequeño salto junto al ventanal y está a punto de perder el equilibrio y caer al vacío. La tragedia se mascó en ese instante. “Afortunadamente, en ese momento no soplaba nada de viento”, expresaron algunos vecinos. La secuencia completa se puede ver desde el pasado domingo en diariodeavisos.com. Cuando la comunidad de propietarios visionó el vídeo, se puso en contacto con la vigilancia privada del edificio y esta, a su vez, comunicó la incidencia a la Policía Local adejera.

obligaciones familiares

Fuentes judiciales consultadas por DIARIO DE AVISOS señalaron ayer que detrás de este suceso podría haber un “incumplimiento de las obligaciones familiares”, aunque aclaran que los hechos serían de mayor gravedad si la menor se encontrara en ese momento sola en la vivienda, que no parece ser el caso. Dichas fuentes señalan que, una vez investigados los hechos, se valorará si estos se archivan, en caso de que se demuestre que se trata de una acción puntual y fortuita, o se procede a depurar algún tipo de responsabilidades civiles que conllevaría alguna modificación de medidas solicitadas por la madre biológica por una supuesta irresponsabilidad del padre, representante legal de la menor.

“La causa penal podría archivarse, pero lo propio sería incoar unas diligencias por abandono de familia y, una vez instruido y aclarado el caso, se valorará entonces si se archiva o recae alguna responsabilidad familiar”, indicaron las fuentes consultadas, que recordaron que la Justicia establece un umbral distinto para los menores con una edad inferior a los 12 años, sobre los que la vigilancia debe ser “extrema”.